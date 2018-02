Polizei warnt vor Ski- und Snowboarddieben

In den Skigebieten herrscht derzeit nicht nur für Hoteliers Hauptsaison, sondern auch für Skidiebe. Landesweit verschwinden jedes Jahr Dutzende Wintersportgeräte auf diese Weise. Die Polizei zeigt, wie man sich schützen kann.

Norbert Strametz, Sportartikelhändler in Traisen, war hautnah dabei, als ein Skidieb auf einer Salzburger Skihütte zuschlug: „Dort waren einige Hundert Menschen. Dadurch, dass ich von der Branche komme, begutachtete ich das Ganze.“ Alles sei sehr schnell gegangen, schildert Strametz: „Der Mann nahm die Ski heraus, legte sie auf den Boden und schaute, ob er mit den Skischuhen hineinkommt. Es ging sich aus und er war sofort dahin.“

Einige Augenzeugen seien zwar aufgesprungen und nachgelaufen, „aber den erwischst du nicht mehr“, meinte Strametz. Solche Diebstähle kommen in Niederösterreich laut Kriminalstatistiken zwar ungleich seltener vor als in den Skiorten in den westlichen Bundesländern. Trotzdem verzeichnet die Polizei jedes Jahr Dutzende Fälle.

Ein Vorfall ereignete sich vor zwei Jahren im Skigebiet Annaberg (Bezirk Lilienfeld), erinnert sich der Einheimische Kilian Hermann: „Wir saßen gemeinsam in der Hütte. Als wir rauskamen, waren meine Ski nicht mehr da“. Er habe daraufhin zwar Anzeige erstattet, doch die Polizei habe den Täter nicht ausforschen können.

Polizei rät zur Anzeige

Die Polizei appelliert generell an die Opfer von Ski- und Snowboarddieben, sofort bei der nächsten Dienststelle Anzeige zu erstatten. Nur so könne die Polizei umgehend Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen einleiten, sagt Michael Hochgerner, Leiter der niederösterreichischen Alpinpolizei. Hilfreich sei es etwa, wenn die Betroffenen Fotos ihrer vermissten Wintersportgeräte vorweisen können.

Die Polizei hat auch einige Tipps zur Prävention derartiger Diebstähle auf Lager. „Auf jeden Fall sollten sie in den Beherbergungsbetrieben und in den Hotels die absperrbaren Skikeller benützen und die Skiboxen auf den Dachträgern der Autos ebenfalls absperren“, erklärte Hochgerner.

Spezielle Schlösser als Diebstahlsicherung

Um Fälle wie jenen in Salzburg zu verhindern, sollten Ski- und Snowboardfahrer auch vor Pausen in Skihütten vorsorgen. Eine Möglichkeit ist, die Sportgeräte zu versperren, sagte Hochgerner: „Genauso wie es Fahrradschlösser gibt, gibt es auch Schlösser, mit denen man Ski absperren kann. Das ist eine gute Vorsorge.“ Außerdem könne man die beiden Ski an unterschiedlichen Stellen platzieren, denn „Diebe nehmen sich nicht die Zeit, um sich die Ski paarweise zusammensuchen“, hielt der Alpinpolizist fest.

Ratsam sei auf jeden Fall, die Ski immer im eigenen Blickfeld zu lassen. Das macht mittlerweile auch der Annaberger Kilian Hermann, der seit dem Diebstahl seine neuen Ski nicht mehr aus den Augen lässt: „Ich stelle sie jetzt immer direkt vor das Fenster.“

