Snackautomat gesprengt: Vandalen ausgeforscht

In Wieselburg (Bezirk Scheibbs) ist es zu Jahresbeginn zu einer Reihe von Sachbeschädigungen gekommen. Nun wurden vier Jugendliche ausgeforscht, die die Vandalenakte teilweise gestanden haben. Sie wurden angezeigt.

Die Burschen im Alter von 13 bis 17 Jahren waren nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in unterschiedlicher Zusammensetzung am Werk gewesen. So wurden in der Silvesternacht durch Böller ein Snackautomat und ein Fahrradrahmen gesprengt. Am Neujahrsabend entwendeten die Verdächtigen am Bahnhof ein Moped, demolierten es und warfen es in die Kleine Erlauf.

LPDNÖ

Weiters beschädigten sie in der Schlossparkanlage in Wieselburg durch Böller bzw. Einschlagen von Scheiben mehrere Adventhütten und einen Adventkalender. Die Polizei Niederösterreich bezifferte den damals entstandenen Schaden mit 18.000 Euro. Die Jugendlichen sind teilweise geständig und werden angezeigt.

