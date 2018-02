150 neue FH-Studienplätze ab Herbst

An den niederösterreichischen Fachhochschulen gibt es ab dem kommenden Studienjahr 150 zusätzliche Plätze. Aufgestockt wird an den Fachhochschulen in Wieselburg (Bezirk Scheibbs), Wiener Neustadt, Krems und St. Pölten.

Die 150 Studienplätze werden in den neuen Studiengängen Agrartechnologie in Wieselburg, Robotik in Wiener Neustadt, Applied Data Science in Krems und St. Pölten sowie Applied Chemistry in Krems angeboten. Im Vollausbau sollen in diesen Fächern 450 Studienlätze zur Verfügung stehen.

Seit 1996 Investitionen verzwanzigfacht

„Bei der Wissenschaft lässt sich wie in kaum einem anderen Bereich der Erfolgsweg Niederösterreichs in den letzten Jahrzehnten nachvollziehen", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). „Seit dem Jahr 1996 wurden etwa die Investitionen in die Wissenschaft verzwanzigfacht, was sich in 13 Hochschulen mit rund 21.500 Studierenden manifestiert.“

FH Wiener Neustadt

Seit 2011 werden jährlich etwa 100 Millionen Euro in die Wissenschaft investiert, hielt Mikl-Leitner fest. „Damit belegen wir im Bundesländervergleich den zweiten Platz bei den Investitionen für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung“, so die Landeshauptfrau.

2.500 FH-Absolventen jährlich

An den Fachhochschulen sei diese stetige Entwicklung im Wissenschaftssektor spürbar, sagte Ulrike Prommer, Geschäftsführerin der IMC Fachhochschule Krems und Vizepräsidentin der Österreichischen Fachhochschulkonferenz. „Heute gibt es bereits etwa 2.500 FH-Absolventen pro Jahr in Niederösterreich. Zum Vergleich: Im Jahr 2.000 waren es noch 200. Vor allem durch die enge Zusammenarbeit mit dem Land wurde diese signifikante Steigerung möglich“, so Prommer.

