Rainervilla steht für 5,5 Mio. Euro zum Verkauf

Bereits zu Lebzeiten zählte Otto Wagner weltweit zu den bedeutendsten Architekten, 2018 jährt sich sein 100. Todestag. Im Jubiläumsjahr steht nun seine 1867 erbaute Rainervilla in Baden laut einer Immobilienfirma zum Verkauf.

Die Rainervilla in Baden zählt zu den bekannten, geschichtsträchtigen Objekten von Otto Wagner und ist derzeit im Privatbesitz. Nun steht sie für 5,5 Millionen Euro zum Verkauf, den eine Wiener Immobilienfirma abwickelt. Es sei ein „schönes, elegantes Objekt“, heißt es von Seiten der Immobilienfirma gegenüber noe.ORF.at. Die Villa komme sehr gut an, „wir haben einen regen Zuspruch“.

Seit ein paar Monaten werde das Objekt auf der Homepage der Immobilienfirma beworben. Als Wohnfläche werden dabei 850 Quadratmeter angeführt, die Gesamtfläche beträgt 5.200 Quadratmeter und inkludiert die „idyllische Parklandschaft mit Altbaumbestand“. Laut Ausschreibung verfügt die Villa über 20 Zimmer, sechs Bäder und zwei Terrassen.

Villa steht unter Denkmalschutz

Laut Immobilienfirma war die Villa ursprünglich die „repräsentative Sommerresidenz“ des Bankiers Ritter Gustav von Epsteins. 1873 ging das Anwesen an den Habsburger Erzherzog Rainer über, der dort rund 50 Jahre seine Sommer verbrachte. Bis in die 40er Jahre verblieb das Anwesen in der Familie Habsburg.

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz und wurde in den letzten Jahren revitalisiert und architektonisch „so weit als möglich in den Originalzustand zurückgeführt“. Im unteren Bereich könne die Villa gewerblich genutzt werden, der obere Teil sehe einen Wohnbereich vor, heißt es bei der Immobilienfirma. Warum die Villa jetzt zum Verkauf steht, wollte die Besitzerin auf Anfrage von noe.ORF.at nicht sagen und meinte, „es ist Privatsache“.

Wagner: In Wien allgegenwärtiger Architekt

Von Mitstreitern verehrt, von Traditionalisten mit Schmähschriften bedacht: Bereits zu Lebzeiten zählte Otto Wagner weltweit zu den bedeutendsten Architekten. Seine Bauten, darunter die Wiener Postsparkasse oder die Kirche am Steinhof, gelten als Meilensteine auf dem Weg von Historismus zu Moderne. Zum 100. Todestag 2018 widmen sich einige Ausstellungen dem prominenten Vertreter des Jugendstils.