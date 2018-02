Neue Chance für Dutzende Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiter haben ein dreimal höheres Risiko arbeitslos zu werden als Personen mit Ausbildung. Das Projekt „Du kannst was“ ermöglicht ihnen das einfache Nachholen des Lehrabschlusses, etwa 100 Arbeiter nutzten das bereits.

Etwa 750 Jugendliche in Niederösterreich verlassen jedes Jahr die Schule ohne Ausbildung. Hilfsarbeiter sind von Arbeitslosigkeit allerdings deutlich stärker betroffen als Facharbeiter. Im Vorjahr wurde deshalb das Projekt „Du kannst was“, das von Land Niederösterreich, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und AMS gefördert wird, ins Leben gerufen. Damit sollte Hilfsarbeitern das unbürokratische und vereinfachte Nachholen des Lehrabschlusses bei vorhandener Qualifikation ermöglicht werden.

Ein halbes Jahr später stehen etwa 100 Hilfsarbeiter vor dem Abschluss, darunter gleich mehrere Mitarbeiter von Diamond Aircraft in Wiener Neustadt. Einer von ihnen ist Gerhard Lugger. Der Familienvater arbeitet seit zehn Jahren im Unternehmen. Eine Lehre hatte er zwar begonnen, „wegen privater Zwischenfällen musste ich sie aber abbrechen“, erzählt er. Kurz darauf heiratete Lugger und gründete eine Familie: „Von da an musste ich arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, und für eine Lehre blieb keine Zeit mehr.“

ORF NÖ

Umso motivierter ist Lugger deshalb jetzt, seinen Lehrabschluss nachholen. Seit September lernt er wieder, etwa Logistik oder Buchhaltung. „Das ist eine große Herausforderung, am Abend nach der Arbeit noch die ganzen Beispiele zu üben. So einfach wie früher geht das nicht mehr“, gibt Lugger ehrlich zu.

Lagerleiter motivierte halbe Abteilung

Der Familienvater ist aber nicht der Einzige in der Lagerabteilung von Diamond Aircraft, der die Chance nutzte. Die Hälfte der Belegschaft entschied sich für die Ausbildung. Für Lagerleiter David Haberl, der seine Mitarbeiter dazu motivierte, ist das positiv, denn schließlich entwickle sich auch die Logistik technologisch immer weiter, sagt er. Bereits in drei Wochen dürfen sich seine Kollegen bei der Abschlussprüfung beweisen.

ORF NÖ

Außerdem sei die abgeschlossene Lehre eine Win-Win-Situation, meinte Haberl: „Die Mitarbeiter stärken dadurch ihr Selbstwertgefühl und haben eine schriftliche Bestätigung für die Qualifikationen.“ Und das Unternehmen hat mehr qualifizierte Mitarbeiter, „die sich auch für höhere Aufgaben empfehlen werden, wenn das Selbstwertgefühl steigt“, ist Haberl überzeugt.

Berufliche Qualifikation wird für Lehre angerechnet

Der Vorteil der Initiative sei, dass die Lerninhalte, die die Mitarbeitern jeden Tag beweisen und quasi im Schlaf beherrschen, für die Lehre angerechnet werden. „Die Mitarbeiter müssen somit nur noch die fehlenden Qualifikationen nachholen“, erklärt Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich. Die Lehrzeit wird dadurch von einigen Jahren auf maximal ein Jahr reduziert.

Gleichzeitig würden sich die Teilnehmer mit der abgeschlossenen Ausbildung auch selbst absichern, hält Wieser im Gespräch mit noe.ORF.at fest: „Weil die Ausbildung das beste Rezept gegen Arbeitslosigkeit ist.“ Zudem hätten die Arbeitnehmer einen Berufsschutz und ein höheres Einkommen. „Denn es macht einen Unterschied, ob ich als Hilfsarbeiter oder als Facharbeiter eingestuft bin“, so Wieser.

ORF NÖ

Knapp 100 Hilfsarbeiter nahmen bisher an der Initiative teil, zudem gibt es bereits 1.000 weitere Anfragen. Bisher läuft das Projekt aber nur in den Berufsgruppen Metallbearbeitung, Logistik und Koch. In den nächsten Monaten soll es deshalb auch auf andere Sparten ausgeweitet werden.

Stefan Sailer, noe.ORF.at

Links: