Bibliotheken im Aufwind: Mehr als 100.000 Leser

Im vergangenen Jahr gab es in den niederösterreichischen Bibliotheken erstmals mehr als 100.000 Leserinnen und Leser. Viele Büchereien wurden modernisiert. Künftig sollen weitere Bibliotheken eröffnet werden.

Lesen liegt im Trend. Seit Jahren steigen die Zahlen der Leserinnen und Leser in den niederösterreichischen Bibliotheken an. Gleichzeitig werden auch die Entlehnungen immer mehr. Die Zahl stieg von 1,7 Millionen im Jahr 2014 auf etwa zwei Millionen Bücher im Vorjahr.

Das liegt laut Manuela Gsell, Geschäftsführerin des Forum Erwachsenenbildung, auch daran, dass viele Büchereien ihr Angebot verbessert hätten. „In den letzten Jahren konnten wir über 50 Bibliotheken revitalisieren oder neu gründen“, so Gsell, „in manchen Orten sind neue Büchereien entstanden und wir hoffen, dass wir das in den nächsten Jahren noch erweitern können.“ In Niederösterreich gibt es derzeit 265 öffentliche Büchereien.

Vorbildwirkung der Eltern ist wichtig

Lesen liegt auch bei Kindern wieder mehr im Trend. Wichtig ist laut Experten dabei vor allem die Vorbildwirkung der Eltern oder anderer Bezugspersonen, „die gerne lesen, die Freude am Lesen haben und die gerne vorlesen“, so Gsell.

Frauen lesen deutlich mehr als Männer, vor allem Romane. „Bei den Sachbüchern sind es die Männer, die gerne auch politische Bücher lesen. Oder beispielsweise Bücher über das Gärtnern, Kochbücher aber weniger“, erklärte Ursula Liebmann, die Leiterin der Bücherei in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln).

