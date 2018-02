Gasaustritt: 70 Personen in Sicherheit gebracht

Am Donnerstagabend hat es in Moosbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha) einen Gasaustritt gegeben. Laut Feuerwehr wegen eines Lecks in einer Transportleitung. 70 Personen wurden vorübergehend ins Feuerwehrhaus gebracht.

Anrainer vernahmen kurz vor 19.00 Uhr einen Gasgeruch und alarmierten die Einsatzkräfte, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Moosbrunn, Christian Stummer gegenüber noe.ORF.at. „Wir haben sofortige Maßnahmen ergriffen“, sagte OMV-Pressesprecherin Brigitte Köck am Donnerstagabend.

Die Feuerwehr sicherte den Gefahrenbereich ab und brachte 70 Personen aus der naheliegenden Siedlung vorübergehend ins Feuerwehrhaus. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, hieß es von OMV-Sprecherin Köck. Die Transportleitung liegt etwa 100 Meter von der Siedlung entfernt.

Leitung wurde still gelegt

Die OMV-Betriebsfeuerwehr und Anlagetechniker legten die Leitung still und schalteten sie druckfrei. Im Normalzustand ist sie mit etwa zehn Bar Druck gefüllt. Kurz vor 22.00 Uhr herrschte „keine Gefahr mehr“, wie Köck sagte, „die Leitung ist leer.“ Die Anrainer durften zurück in ihre Häuser. Die Ursache für den Gasaustritt ist derzeit noch nicht klar. Man sei bemüht den Vorfall schnellstmöglich zu klären, so Köck.