Novomatic: Mit Übernahmen zum Umsatzplus

Der Glücksspielkonzern Novomatic mit Sitz in Gumpoldskirchen (Bezirk Baden) hat im Vorjahr ein deutliches Umsatzplus verzeichnet. Dafür dürften vor allem die Übernahmen der Novomatic-Gruppe gesorgt haben.

Nach ersten Berechnungen sei der addierte Umsatz der Novomatic-Gruppe 2017 um etwa zehn Prozent auf mehr als 4,8 Mrd. Euro gewachsen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zur Novomatic-Gruppe gehören neben der Novomatic AG auch die Schweizer Gesellschaften ACE Casino Holding AG und Gryphon Invest AG. Auch die Novomatic AG selbst konnte die Umsatzzahlen laut Unternehmen um zehn Prozent steigern.

Neuer Höchstwert: 29.500 Mitarbeiter weltweit

Die Novomatic-Gruppe ist zuletzt vor allem durch strategische Akquisitionen stark gewachsen. Erst kürzlich übernahm der Konzern 52 Prozent an seinem australischen Konkurrenten Ainsworth Game Technology. Mittlerweile zählt das Unternehmen laut Aussendung knapp 300 Beteiligungen. Etwa 230 davon werden in der Bilanz konsolidiert. Auch bei der Mitarbeiterzahl erreichte die Novomatic-Gruppe mit etwa 29.500 Mitarbeitern weltweit einen neuen Höchstwert, teilte das Unternehmen mit.

Novomatic-Chef Harald Neumann schließt weitere Zukäufe nicht aus. „Nachdem wir gerade in den letzten Jahren stark gewachsen sind, werden wir heuer den Fokus auf eine Steigerung der Synergien zwischen den Unternehmen und dementsprechend effektivere innere Strukturen legen“, so Neumann in der Aussendung. Dennoch werde man weiterhin den Markt beobachten und auch Zukäufe tätigen, „dort, wo es Sinn macht“.

