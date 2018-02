Platz sechs für Österreich bei Priester-Fußball-EM

Die österreichische Elf hat bei der Priester-Fußball-EM in Brescia (Italien) den sechsten Platz erkämpft. Das sei die bisher beste Platzierung bei dem Bewerb, freute sich Hans Wurzer, Kapitän, Tormann sowie Pfarrer von Ybbs/Donau (Bezirk Melk).

In diesem Jahr nahmen an der Priester-Fußball-Europameisterschaft Teams aus 16 Ländern teil. Polen wurde zum fünften Mal Europameister der „Himmelsstürmer“ und zog damit in der Bilanz mit Kroatien gleich. Silber und Bronze gingen an Portugal und die Slowakei, teilte am Freitag die Diözese St. Pölten mit. Bei den Teams von Ungarn und Montenegro - voraussichtlicher Austragungsort 2019 - spielten sogar zwei Bischöfe mit.

Wolfgang Zarl

Laut der Aussendung gratulierte Österreichs Sportbischof Alois Schwarz den erfolgreichen „Gotteskickern“. Am 18. März können Fans der österreichischen Nationalmannschaft, der Spieler aus sechs Nationen angehören, bei einem Benefizfußballturnier in Bruck an der Mur (Steiermark) zuschauen. Initiiert wurde das Turnier einst von österreichischen Geistlichen, die erste Priester-Hallen-EM stieg 2004 in Eisenstadt. Auch St. Pölten war bereits Gastgeber.

