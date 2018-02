TKM hört mit Sägen-Produktion in Traismauer auf

Die deutsche TKM-Gruppe stellt heuer die Produktion im Werk Traismauer (Bezirk St. Pölten) ein. TKM produziert Sägen und Industriemesser für die Papier-, Holz- und Metallindustrie.

Die Einstellung der Produktion in Traismauer sei Teil eines Umstrukturierungsprogramms der Gruppe, hieß es am Freitagnachmittag in einer Aussendung des Unternehmens. Der größere Standort in Böhlerwerk (Bezirk Amstetten) sei von der Umstrukturierung nicht betroffen. TKM steht für „The Knife Manufacturers“. Bis 1999 gehörten die beiden Werke in Österreich (damals „Böhler Miller Messer und Sägen GmbH“) zu Böhler-Uddeholm.

Derzeit sind in Böhlerwerk 180 Mitarbeiter beschäftigt. Das Ende der Fertigung in Traismauer trifft nach Firmenangaben voraussichtlich 35 Arbeitnehmer. Ein Teil der Belegschaft soll in Böhlerwerk oder an anderen Standorten weiterbeschäftigt werden. Laut TKM war die Produktion am Standort Traismauer in angemieteten Hallen untergebracht.

