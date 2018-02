Toter bei Brand: Ursache war technischer Defekt

Nach dem Brand eines Wohnhauses mit einem Toten in Amstetten liegt nun das Ermittlungsergebnis des Landeskriminalamtes vor. Das Feuer dürfte durch einen Defekt eines technischen Gerätes ausgelöst worden sein.

Eine Entzündung durch eine offene Flamme könne jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag mit. Das Feuer war im Schlafzimmer des Verstorbenen ausgebrochen.

Bei dem Brand war Samstag Früh ein 45-jähriger pflegebedürftiger Mann ums Leben gekommen. Fünf Personen wurden von den Einsatzkräften aus dem Gebäude gerettet bzw. konnten sich selbst in Sicherheit bringen - mehr dazu in Ein Toter bei Wohnhausbrand in Amstetten (noe.ORF.at; 10.2.2018). Sie wurden aufgrund von Rauchgasvergiftungen teils schwer verletzt.

Insgesamt waren fünf Feuerwehren mit etwa 110 Mitgliedern im mehrstündigen Löscheinsatz. Das Haus wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Eine Schadenssumme steht noch nicht fest.