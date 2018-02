Großalarm: Hackschnitzelanlage in Vollbrand

Im Bezirk Mistelbach hat es Montagfrüh für 13 Feuerwehren einen Großalarm gegeben. In Poysbrunn stand eine Hackschnitzelanlage in Flammen. Das Gebäude, das am Ortsrand steht, brannte komplett aus.

Um 5.20 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf ein. Nachbarn hatten den Brand in der Biomasseanlage bemerkt und sofort Alarm geschlagen. Als die Feuerwehr wenig später am Einsatzort eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, schilderte Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich.

zurück von weiter

Auf Grund des starken Funkenfluges bestand kurzfristig die Gefahr, dass die Flammen auf drei benachbarte Einfamilienhäuser übergreifen, teilte Resperger mit: „Das konnte zum Glück aber verhindert werden.“ Den Brand selbst hatte die Feuerwehr aber rasch unter Kontrolle.

Keine Verletzten

Eine Herausforderung sei nur die große Menge an Hackschnitzel gewesen, die das Feuer immer wieder anfachte und die Löscharbeiten erschwerte. Der Einsatz dürfte noch bis zum Abend andauern. Da sich zum Zeitpunkt des Brandes aber niemand in der Anlage aufhielt, gab es keine Verletzten. Die Brandursache sei derzeit noch unklar.

Link: