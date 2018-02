Beachvolleyball-Weltelite kommt nach Baden

Das Beachvolleyball-Turnier in Baden wird aufgewertet und in den „World-Tour-Kalender“ aufgenommen. Das hat der Internationale Verband am Montag bestätigt. Vom 13. bis 17. Juni 2018 ist die Weltelite im Strandbad zu Gast.

Der Sprung zur Weltelite ist für die Veranstalter ein weiterer Höhepunkt in der 14-jährigen Geschichte des Turnieres. Seit der Premiere im Jahr 2004 hat sich das Team um Organisator Dominik Gschiegl konstant weiterentwickelt. „Die Verhandlungen waren lang und hart, aber mit viel Unterstützung haben wir es geschafft“, freut sich Gschiegl.

Eröffnet werden die Badener Sandspiele bereits am 8. Juni von der Jugend mit der Endrunde des CEV Continental Cups. Das ist die Qualifikation für die Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires. „Ohne die Unterstützung des Verbandes, des neuen ÖVV-Präsidenten Leitner und des langjährigen Präsidenten Peter Kleinmann hätten wir diesen Sprung nicht so einfach geschafft“, ist Gschiegl dankbar.

Heimische Vize-Weltmeister als Zugpferd

Mit dieser Weiterentwicklung ist auch garantiert, dass sich neben den österreichischen Stars um die Vize-Weltmeister Clemens Doppler und Alex Horst aus Schwechat die gesamte Beach-Elite in Baden „baggern“ wird. Als World Tour-Turnier wird Baden natürlich auch für die internationalen Stars noch attraktiver. Ein Vorteil für Baden sei, dass in dieser Woche kein anderes World-Tour-Turnier angesetzt ist.

Im Vorjahr blieb Doppler/Horst ein Happy End beim Heimturnier verwehrt. Österreichs bestes Beachvolleyball-Duo musste sich im Finale den belgischen Gegnern geschlagen geben - mehr dazu in Doppler/Horst verlieren Beachvolleyball-Finale (noe.ORF.at; 25.6.2017). An den fünf Veranstaltungstagen kamen mehr als 16.000 Fans zum CEV-Masters nach Baden.

Neben Baden können sich die Fans heuer auf ein weiteres Top-Turnier in Österreich freuen. Nach der erfolgreichen Weltmeisterschaft im Vorjahr wird auf der Wiener Donauinsel heuer ebenfalls ein World-Tour-Turnier veranstaltet. In Wien sind die Beachvolleyballer vom 31. Juli bis 5. August zu Gast.

