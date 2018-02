Auto landet nach Zugskollision im Graben

Ein Pkw ist Montagvormittag in Schönberg am Kamp (Bezirk Krems) gegen einen Triebwagen geprallt. Der Verkehr auf der Kamptalstrecke musste deshalb für eine Stunde unterbrochen werden.

Der Autolenker wollte den mit Stopptafeln gesicherten Gleiskörper in Richtung B34 überqueren. Dabei dürfte der Wiener laut Polizei den aus Stiefern kommenden Triebwagen übersehen und überhört haben. Das Fahrzeug wurde an der Frontseite vom Zug erfasst und in den etwa zehn Meter neben den Schienen befindlichen Graben gestoßen, wo es auf dem Dach liegen blieb.

FF Schönberg/Kamp

Der Autofahrer hatte aber Glück im Unglück. Der 32-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen und wurde im Universitätsklinikum Krems ambulant behandelt. Der Triebwagenführer sowie die neun Zugspassagiere wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.