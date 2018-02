Gallhuber will bei Olympia-Premiere überraschen

Am Mittwoch findet bei den Olympischen Spielen in Südkorea der erste Bewerb mit niederösterreichischer Beteiligung statt. Im Damen-Slalom (2.15 Uhr) hofft Katharina Gallhuber aus Göstling/Ybbs (Bezirk Scheibbs) auf ein Top-Ergebnis.

Mit der Olympia-Premiere setzt die 20-Jährige die Tradition der Göstlinger fort. Thomas Sykora war 1994 in Lillehammer und 1998 in Nagano (Bronze im Slalom) am Start. Kathrin Zettel war sogar bei drei Spielen im Einsatz und krönte ihre Karriere 2014 in Sotschi mit Bronze im Slalom.

Eine Medaille ist für Katharina Gallhuber nur sehr schwer zu erreichen, nach vier Top-10-Plätzen in dieser Weltcup-Saison scheint das „Unternehmen Medaille“ aber nicht ausgeschlossen. „Ich habe nichts zu verlieren, kann zwei Mal voll angreifen und das werde ich auch, denn der vierte Platz interessiert bei Olympia keinen“, lautet das Motto der Niederösterreicherin für ihre Olympia-Premiere.

Mutter als „größter Fan“ in Südkorea dabei

Für Gallhuber war aber auch schon das Ambiente eine Reise wert. „Es ist richtig cool, hier dabei sein zu dürfen. Man sieht viele andere Sportarten, kommt mit vielen Menschen in Kontakt und das ist eine Besonderheit“, zeigt sich Gallhuber im Olympia-Fieber.

Die Göstlingerin ist schon seit einigen Tagen in Südkorea und sie fühlt sich sehr wohl. Das Zimmer teilt sie sich mit ihrer Teamkollegin Katharina Liensberger und beide haben auch ihre Mütter mitgebracht. „Für mich ist das sehr wichtig, dass sie da ist. Sie gibt mir die nötige Ruhe und dadurch bin ich beim Rennen lockerer.“

„Ich werde alles geben“

Der Hang in Südkorea kommt Gallhuber durchaus entgegen. „Die Bedingungen sind ein Wahnsinn. Es ist hart und griffig, da kann man richtig attackieren. Das wird beim Rennen richtig geil, ich werde alles geben“, freut sich Gallhuber auf das Rennen. Der erste Durchgang ist für 2.15 Uhr österreichischer Zeit angesetzt, ab 5.45 Uhr werden die Medaillen vergeben.

