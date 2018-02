Drei Männer sterben bei Großbrand

Beim Brand von zwei Lagerhallen in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Obergänserndorf (Bezirk Korneuburg) sind drei Männer ums Leben gekommen. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Bei den Männern handelt es sich nach Angaben von Polizeisprecher Johann Baumschlager um Großvater, Vater und Sohn einer Familie. Sie dürften in einer Maschinenhalle an einem Auto hantiert haben. „Angeblich gab es dann eine Explosion, und dann stand eben dieses Gebäude in Vollbrand“, so Baumschlager.

Gegen 15.00 Uhr ging der Alarm wegen des Brandes in Obergänserndorf ein, so Baumschlager. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Maschinenhalle in Vollbrand, berichtete Wilfried Kargl, Bezirksfeuerwehrkommandant von Korneuburg.

Dort ist der Brand nach Angaben der Feuerwehr ausgebrochen. In der Halle waren landwirtschaftliche Geräte wie Traktoren und ein Mähdrescher untergebracht. Von der Halle griffen die Flammen auf eine zweite Lagerhalle über, in der Heu und Stroh gelagert wurde, berichtete Feuerwehrsprecher Franz Resperger.

Explosion könnte Auslöser für Brand sein

Zur Bekämpfung des Brandes rückten zehn Feuerwehren mit 150 Leuten aus. Mehrere Großtanklöschfahrzeuge wurden angefordert. Drehleitern kamen ebenfalls zum Einsatz. Die Konstruktion der Halle machte die Löscharbeiten laut Kargl schwierig. „Es kann passieren, dass Blechteile und dergleichen runterfallen“, erklärte Kargl. „Deswegen kann man niemanden hineinschicken, um die Glutnester von drinnen zu bekämpfen.“

Die Löscharbeiten werden laut Kargl noch die ganze Nacht andauern. „Wir müssen mühsam das Stroh herausräumen. Das wird auf ein Feld gebracht, wo die Nachlöscharbeiten stattfinden“, so der Bezirksfeuerwehrkommandant.

Brand in Bäckerei in Hagenbrunn

Ein zweiter Brand im Bezirk Korneuburg, in einer Bäckerei in Hagenbrunn, ist mittlerweile unter Kontrolle. Kurz nach Dienstagmittag schlug der Brandmelder an. Nach Angaben der Feuerwehr dürfte ein Förderband ausgefallen sein, worauf heißes Brot zu brennen beziehungsweise zu rauchen begann. Wegen der massiven Rauchentwicklung mussten zwei Mitarbeiter des Unternehmens mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.