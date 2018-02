Jäger überführte Serieneinbrecher

Beobachtungen eines Jägers im Wald in Groß-Radischen (Bezirk Gmünd) haben laut einem Bericht des „Kurier“ zur Verhaftung eines Serieneinbrechers geführt. Der Jäger meldete der Polizei eine Person, die „nicht in die Gegend passt“.

Vergangenen Donnerstag hatte der Jäger nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich im Wald eine Person wahrgenommen, „die nicht hierher passt“. Daraufhin meldete er seine Beobachtungen der Polizei. Diese wurde hellhörig, da es in letzter Zeit einige Einbrüche im Bezirk Gmünd gegeben hatte. Als jener Verdächtige den Wald verlassen wollte, war die Polizei vor Ort und kontrollierte ihn. Dabei fand sie Einbruchswerkzeug.

Der Mann soll einen großen Teil seines Lebens in Tschechien im Gefängnis verbracht haben. Im Bezirk Gmünd dürfte er über einen längeren Zeitraum mehrere Einbrüche in Häuser verübt haben, so die Polizei. Derzeit arbeite das Landeskriminalamt an der Zuordnung der Delikte, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner gegenüber noe.ORF.at. Der Tatverdächtige soll die Einbrüche allerdings nicht alleine begangen haben. „Die Erhebungen sind noch im Gange“, so Schwaigerlehner. Der Mann wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert.