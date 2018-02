„Großes Kino“ in St. Pölten seit 15 Jahren

Seit mittlerweile 15 Jahren gehört das Cinema Paradiso in St. Pölten zu den erfolgreichsten Programmkinos Österreichs. Die Zuschauerzahlen wachsen stetig, die Verantwortlichen sprechen von einer „Erfolgsstory“.

Das Cinema Paradiso auf dem Rathausplatz in St. Pölten hat sich als Programmkino etabliert. Auf dem Programm finden sich regelmäßig Festivalhits, US-Independents, ausgezeichnete Filme aus Österreich, Europa und dem Rest der Welt. Unter dem Motto „Kino für uns alle“ bietet das Cinema Paradiso Premieren, Filmschwerpunkte, Klassiker zum Frühstücksfilm aber auch Kinderfilme und ein Open-Air-Festival im Sommer.

Treffpunkt für Cineasten und Filmschaffende

Das Cinema Paradiso ist seit 15 Jahren ein Treffpunkt für Kinoliebhaber. Eine Million Tickets wurden in dieser Zeit verkauft, für 45.000 Filmvorstellungen von 4.000 verschiedenen Filmen. Das Kino selbst wurde stetig erweitert, etwa um weitere Säle. In St. Pölten finden regelmäßig Niederösterreich- und auch Österreich-Premieren bedeutender künstlerischer Filme statt. So gab es hier etwa einst die Österreich-Premiere des oscarprämierten Streifens „Die Fälscher“. Auf diese Premieren ist Geschäftsführer Alexander Syllaba besonders stolz. „Das ist nicht selbstverständlich, das sind auch unsere Kontakte, die wir beruflich vor dem Cinema Paradiso gehabt haben.“

ORF

2006 wurde das Cinema Paradiso im Kinoland Frankreich mit der Auszeichnung „Europas bestes Programmkino“ geehrt. Das Cinema Paradiso ist aber auch mehr als nur ein Kino. „Uns war klar, dass wir uns in einem nicht-urbanen Umfeld bewegen und dass wir uns darauf einstellen müssen. Der Mix aus täglichem Kinofilmprogramm und mehr als 100 Live-Veranstaltungen im Jahr, sowie Konzerte, Diskussionen oder Lesungen, ist wichtig, dass wir hier leben können“, sagt Syllaba.

Das Kino belebt auch die Innenstadt

Die Verantwortlichen und die Besucherzahlen trotzen dem gerne ausgesprochenen Satz: „Das Kino hat keine Zukunft“. Der zweite Geschäftsführer, Clemens Kopetzky, hat große Pläne für die Zukunft. So will sich das Kino auch im Bewerbungsprozess St. Pöltens zur Europäischen Kulturhauptstadt 2024 als „Big-Player“ positionieren.

ORF

Etwa zwei Drittel der St. Pöltnerinnen und St. Pöltner besuchen mehrmals pro Jahr das Cinema Paradiso. Somit belebt das Kino auch die Innenstadt. Generell gibt es Studien, wonach ein Kinobetrieb eine zusätzliche durchschnittliche Wirtschaftsleistung von 2,8 Millionen Euro einbringt.

Links: