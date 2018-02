Gemeinde baut sich eigenen Nahversorger

Während es in vielen Orten keinen Nahversorger mehr gibt, hat man in Bergern (Bezirk Krems) im Dunkelsteinerwald eine ungewöhnliche Aktion gestartet: Die Gemeinde baut sich den Nahversorger mit einer Bausteinaktion selbst.

Seit 1992 gibt es in der Gemeinde Bergern keinen Nahversorger mehr. Das wird sich heuer ändern. Die Bagger sind bereits im Dauereinsatz, der Rohbau steht. Im Jänner war Dachgleiche für das neue Geschäft, das direkt an der Hauptstraße mitten im Ort gebaut wird. Zusätzlich wird der Vorplatz samt Springbrunnen gestaltet. Im Obergeschoß sind Wohnungen geplant.

ORF

Bausteine finanzieren ersten Lagerbestand

Die Gemeinde nahm das Projekt Nahversorger selbst in die Hand. Die Bürgerinnen und Bürger holte die Gemeinde dabei gleich mit ins Boot - damit sie dann auch wirklich im Ort einkaufen, erklärt Bürgermeister Roman Janacek (ÖVP). „Um dieses Nahversorgerprojekt entsprechend abzusichern, haben wir uns entschlossen, einen Verein zu gründen, der hier als Betreiber auftritt und bei dem sozusagen das Personal entsprechend angestellt wird“, sagt Janacek im Gespräch mit noe.ORF.at. Fünf Arbeitsplätze werden geschaffen. Mit der Bausteinaktion finanziert man den ersten Lagerbestand des Geschäfts.

„Im Rahmen des Vereins ist es möglich, dass sich die Leute mitbeteiligen. Ein Baustein kostet 100 Euro und wird dann im Gegenzug - also in drei bis fünf Jahren, sobald der Verein sozusagen in die schwarzen Zahlen kommt - als Warengutschein zurückerstattet. Damit will man hier eine entsprechende Kundenbindung festmachen und das Geschäft auf Dauer auch absichern“, sagt der Bürgermeister.

Gemeinde Bergern

Nahversorger wird im Oktober eröffnet

Susanne Engleitner aus Unterbergern ist eine von vielen Gemeindemitgliedern, die bereits Bausteine gekauft haben. „Ich finde das super, dass es in der Gemeinde jetzt endlich ein Geschäft gibt, wo man einkaufen kann und das man auch ohne Auto erreichen kann. Es ist auch ein kleines Kaffeehaus dabei, damit die Dorfbevölkerung wieder mehr zusammenkommt“, sagt Engleitner. 380 von 400 notwendigen Bausteinen wurden bereits verkauft. Am nächsten Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2018, soll der neue Nahversorger in Bergern eröffnet werden.

Doris Henninger, noe.ORF.at