Firma Würth verzeichnet „Rekordergebnis“

Die Firma Würth Österreich mit Sitz in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) hat ihren Umsatz im Vorjahr laut eigenen Angaben um 6,6 Prozent auf 197,7 Millionen Euro gesteigert. Das Unternehmen spricht von einem Rekordergebnis.

Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 185,5 Millionen Euro. Im Jahr 2017 konnte dieser um 12,2 Millionen Euro gesteigert werden, heißt es in einer Aussendung von Würth Österreich. Sehr positiv habe sich der Umsatz in den 47 Kundenzentren entwickelt, der Thekenumsatz sei um 15,6 Prozent auf 42,1 Millionen Euro gestiegen.

Online-Handel stark gewachsen

Die Firma begründet die steigenden Zahlen unter anderem aber auch durch kräftige Zuwächse im Online-Handel. In diesen Bereich habe man seit 2016 besonders stark investiert, so Geschäftsführer Alfred Wurmbrand. Er sieht eine deutliche Veränderung im Konsumverhalten. Die Kunden würden immer stärker auch die sozialen Medien nutzen, um sich über Produkte, Services und Anwendungen zu informieren, so Wurmbrand.

Würth Österreich setzt auch hinsichtlich seiner Niederlassungen auf Wachstum: In den kommenden Monaten werden drei neue Kundenzentren in der Steiermark, in Wien und in Oberösterreich eröffnet. Zudem habe man personell aufgestockt - im Vorjahr sei erstmals die 800 Mitarbeiter-Marke geknackt worden. Mehr als 470 Personen sind im Außendienst tätig, heißt es.

Auch die weltweit tätige Würth Gruppe konnte laut Angaben aus dem Unternehmen den Umsatz im Vorjahr um 7,5 Prozent auf 12,7 Milliarden Euro steigern. Die Firma Würth vertreibt Befestigungs- und Montagetechnik wie Schrauben oder Werkzeuge, aber auch Autozubehör oder Gartenwerkzeuge.

Link: