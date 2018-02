Drei Bewerber für Landesausstellung 2021

Für die niederösterreichische Landesausstellung 2021, die im Weinviertel stattfinden wird, gibt es bereits drei offizielle Bewerbungen. Retz und Znaim haben sich beworben, die Region Marchfeld und die Region Korneuburg.

Eine Landesausstellung belebt generell stets eine ganze Region. So brachte etwa die Ausstellung „Alles was Recht ist“ 230.000 Besucherinnen und Besucher nach Pöggstall (Bezirk Melk) und ins südliche Waldviertel - mehr dazu in Schallaburg & Pöggstall zählten 319.000 Besucher (noe.ORF.at; 16.11.2017). Die nächste Landesausstellung findet 2019 in Wiener Neustadt statt, für 2021 gibt es nun drei offizielle Bewerbungen.

Entscheidung fällt bis Ende Juni

Die Städte Retz (Bezirk Hollabrunn) und Znaim in Tschechien gehen mit einem grenzüberschreitenden Bewerbungskonzept ins Rennen. „Alte Verbindungen neu beleben“ lautet das Motto der Bewerbung. Ausstellungsflächen stünden in beiden Städten zur Verfügung, heißt es. Genutzt werden sollen etwa die Weinbauschule in Retz oder das Kloster Louka in Znaim.

Die zweite Bewerbung für 2021 kommt von der Region Marchfeld. Am Mittwoch sollen erste Details bei einer Pressekonferenz präsentiert werden. Der Bewerbungsansatz lautet „Weichenstellungen“, das Schloss Marchegg soll Hauptstandort einer möglichen Landesausstellung 2021 in der Region Marchfeld werden.

Eine weitere Bewerbung liegt dem Land von der Region Korneuburg vor. Korneuburg bewirbt sich mit zehn weiteren Gemeinden, die ebenfalls eine Bewerbung zum Thema Mobilität abgegeben haben. Hinterfragt werden sollen neue, innovative Mobilitätslösungen und deren gesellschaftspolitische Auswirkungen.

