Traiskirchens Heurigen werden rauchfrei

Fast alle Heurigenlokale in Traiskirchen (Bezirk Baden) werden ab 1. März 2018 rauchfrei. Nach dem Kippen des absoluten Rauchverbots durch die neue Regierung stellen die Wirte nun freiwillig auf Nichtraucherlokale um.

Die Vorfreude auf das absolute Rauchverbot sei unter den Wirten schon sehr groß gewesen. Jetzt habe man sich dazu entschieden, freiwillig auf Nichtraucherlokale zu setzen, so der Obmann des Weinbauvereins Traiskirchen, Robert Alphart. Er startete gemeinsam mit Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ) die Initiative „Wir sind so frei“.

APA/Helmut Fohringer

Man wolle damit keineswegs die Raucher vor den Kopf stoßen, aber die Vorteile würden auf der Hand liegen, heißt es. Es seien bereits einige Vorkehrungen getroffen worden: Vor den Heurigenlokalen finden Raucher etwa Vorbauten und Heizschwammerl, wird betont.

Auch andere Gemeinden sind interessiert

Auch umliegende Gemeinden, darunter Guntramsdorf (Bezirk Mödling), hätten bereits Interesse bekundet, ebenfalls auf rauchfreie Heurigenbetriebe zu setzen, so Alphart gegenüber noe.ORF.at. Im Sommer wird man übrigens in den Gastgärten der Heurigenlokale in Traiskirchen überall rauchen können. 15 und damit fast alle Betriebe schlossen sich laut Alphart der Initiative an.

