Shaolin-Mönche erfüllen Kindern ihren Traum

In China hoffen jedes Jahr tausende Kinder bei den Shaolin-Mönchen aufgenommen zu werden. Für junge Kampfsportler aus Niederösterreich wurde das Realität. Bei einem Gastauftritt in Hollabrunn durften sie mit den Mönchen trainieren.

„Mich fasziniert, dass sie so eine starke Körperleistung und so viel Energie in sich haben“, zeigt sich Björn Pes aus Oberthern (Bezirk Hollabrunn) beeindruckt. „Sie stecken so viel Kraft und Zeit in ihr Training, und ich finde sie machen das so super“, ergänzt Leon Oberwald aus Gablitz (Bezirk St. Pölten).

Mit den Shaolin-Mönchen gemeinsam auf der Matte stehen ist für den Großteil der 40 Kinder der schönste Traum. Knapp eine Stunde trainieren sie unter den strengen Blicken der Shaolin-Mönche - etwa die richtige Körperspannung oder Atmung. Die Übungen wirken zwar sehr einfach, die Kinder werden dennoch voll gefordert.

„Für mich war das Training sehr cool, weil wir neue Techniken geübt haben, die wir noch nicht gelernt haben“, erzählt Alexander Kapusniak aus Stronsdorf (Bezirk Mistelbach) sichtlich stolz. Simon Ott aus Gettsdorf (Bezirk Hollabrunn) war hingegen nicht ganz zufrieden: „Für mich war das sehr anstrengend, weil ich in den Ferien Husten bekommen habe und jetzt nicht ganz durchgehalten habe.“

Weitere Termine: 2.3. in St. Pölten

13.3. in Wiener Neustadt

Disziplin und Körperbeherrschung

Die Übungen gelingen nicht immer auf Anhieb. Da musste sogar so mancher Lehrmeister - sonst hochkonzentriert und mit ernstem Blick - etwas schmunzeln. Doch spätestens bei der Jagd nach Autogrammen waren alle wieder topfit. Außerdem ist laut Patrick Pichler, Obmann des Jiu-Jitsu-Vereins Budocenter Weinviertel, noch genügend Trainingspotenzial vorhanden: Die Disziplin und Körperbeherrschung, die die Mönche an den Tag legen, von den Kindern bis zum Altmeister, prägen natürlich."

Die Kampfkünste weiterzugeben, sei den Mönchen ein besonderes Anliegen, sagt ihr Manager Herbert Fechter: „Die Botschaft lautet: Dein Geist kann den Körper beherrschen. Wir können mit unserem Körper viel mehr machen, wenn wir mental stark sind.“ Damit der Samen eines Tages aufgeht, müsse man eben schon im Kindesalter mit dem richtigen Training beginnen, meinte Fechter.

Einige Kinder haben die Einstellung der Shaolin-Mönche bereits übernommen. „Ich habe gelernt, dass man zwar schon einmal herumblödeln darf, aber nicht im Training, das sollte man sehr ernst nehmen“, hielt Leon Oberwald fest.

