Seitenstetten: Zwei Brände in einer Nacht

Gleich zweimal hat es am Samstag in Seitenstetten (Bezirk Amstetten) gebrannt. Kurz nach Mitternacht war ein Holzhaus in Flammen aufgegangen, etwas später eine Werkstatt und eine Gartenhütte. Drei Männer wurden verletzt.

Beim brennenden Holzhaus in Treffling, einem Zubau zu einem Wohnhaus, schlugen den eintreffenden Einsatzkräften bereits Flammen entgegen, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes landwirtschaftliches Objekt konnte verhindert werden. Besonders schwierig war es laut Aussendung, an alle Brandherde zu gelangen. Mit Unterstützung einer Drehleiter mussten Dach und Fassade geöffnet werden. Zahlreiche Atemschutztrupps standen im Einsatz.

Kachelofen löste Feuer aus

Ein Hitzestau zwischen einem Kachelofen und einer Wand dürfte das Feuer in dem Holzhaus ausgelöst haben, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner Samstagvormittag gegenüber der Austria Presse Agentur (APA). Der Brand in dem Wochenendhaus war gegen 0.30 Uhr entdeckt worden, zu diesem Zeitpunkt hielt sich laut Polizei niemand in dem Gebäude auf.

Die Flammen breiteten sich über die Holzfassade aus. Die Ursachenermittlung wurde am Vormittag abgeschlossen, Nachlöscharbeiten der Feuerwehren waren weiterhin im Gange. In den nächsten Tagen seien noch Einvernahmen geplant, sagte der Polizeisprecher.

Drei Männer bei Brand in Werkstätte verletzt

Der zweite Brand am Samstag in Seitenstetten war gegen 2.20 Uhr im Ortsteil Weidersdorf in einem als Werkstätte genutzten Nebengebäude ausgebrochen. Drei junge Männer wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache für dieses Feuer stand am Vormittag noch nicht fest. Zur Schadenshöhe bei den beiden Bränden gab es vorerst keine Angaben.

Die drei 18-Jährigen hatten versucht, die Flammen selbst zu löschen. Sie erlitten dabei Brandverletzungen und Rauchgasvergiftungen. Die Verletzten wurden von zwei Rettungswagenteams und einer Notarztmannschaft des Roten Kreuzes medizinisch versorgt und in das Landesklinikum Amstetten gebracht. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten und eine Kontrolle mit einer Wärmebildkamera durch. Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte von zwei Feuerwehren, die anschließend wieder zum Großbrand in Treffling fuhren.

Wohnhaus in Gaweinstal in Flammen

Auch in Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) musste die Feuerwehr am Freitag gegen 22.00 Uhr zu einem Wohnhausbrand ausrücken. Beim Eintreffen der Helfer stand der gesamte Dachstuhl in Flammen. Das Feuer hatte bereits auf den Wohnraum übergegriffen, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Gaweinstal.

Der 48-jährige Hausbesitzer konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Er wurde von den Sanitätern des Roten Kreuzes und den First Respondern erstversorgt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. An den Löscharbeiten waren sechs Feuerwehren mit 90 Mitgliedern und 14 Fahrzeugen beteiligt. Die Ermittlung der Brandursache war im Gange, hieß es von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag.