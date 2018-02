Erneut Feuer im ausgebrannten Holzhaus

Bei jenem Holzhaus in Seitenstetten (Bezirk Amstetten) , das am Samstag durch einen Brand schwer beschädigt worden ist, hat die Feuerwehr am Sonntag erneut Löscharbeiten durchführen müssen. Im Dachstuhl war wieder Feuer ausgebrochen.

Der Dachstuhl des Hauses war zur Isolierung mit Zellulose ausgekleidet. Darin hatten sich offenbar kleine Glutnester erhalten, die mit der Wärmebildkamera nicht erfasst werden konnten, erläutert der Kommandant der Feuerwehr Seitenstetten David Strahofer den Grund für das erneute Aufflammen des Brandes. Einzelne Balken des Dachstuhls waren davon betroffen.

FF Seitenstetten

Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr die Isolierung entfernen und erneut Löscharbeiten durchführen. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden. In der Nacht von Freitag auf Samstag war durch einen Hitzestau zwischen dem Kachelofen und einer Wand der Brand ausgelöst worden, mehr dazu in Seitenstetten: Zwei Brände in einer Nacht. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus im Vollbrand. Verletzt wurde niemand.