Mit Kleingeld aus dem Urlaub Gutes tun

Münzen, die vom letzten Urlaub übrig geblieben sind, landen meist in irgendeiner einer Schatulle. Aber man kann auch Gutes damit tun: Die Katholische Männerbewegung sammelt diese Münzen, um Sozialprojekte zu unterstützen.

Kroatische Kuna, türkische Lira oder thailändische Satang - nach dem Urlaub finden sich viele vergessene Münzen in Bade-, Hand- und Hosentaschen. Wer keine Verwendung für seine Urlaubsmünzen mehr hat, kann diese jetzt der Katholischen Männerbewegung der Diözese St. Pölten überlassen. „Das Urlaubskleingeld wird über Partner wieder zu Geld gemacht, mit dem wiederum zwei konkrete Sozialprojekte unterstützt werden“, erläutert Initiator Michael Scholz von der Katholischen Männerbewegung. Die Aktion läuft bereits seit dem vorigen Jahr und wird heuer fortgesetzt.

Pfarren zum Mitmachen aufgefordert

Am Samstag ruft die Männerbewegung beispielsweise in den Pfarren St. Martin am Ybbsfelde (Bezirk Melk) und Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk) zur Spende von alten Urlaubsmünzen auf. Gesammelt wird im Pfarrzentrum von Neumarkt an der Ybbs. Auch in St. Pölten-Viehofen wird gesammelt - und zwar am 18. März nach dem Gottesdienst sowie nach der Samstag-Vorabendmesse.

Die zentrale Abgabestelle ist das KMB-Diözesanbüro in St. Pölten. Darüber hinaus stehen regionale Abgabepersonen bereit. Auf Wunsch wird das Urlaubskleingeld auch von einem Mitglied der katholischen Männerbewegung in der Nähe abgeholt. Pfarren werden eingeladen, dazu Sammlungen abzuhalten oder nach der Sonntagsmesse Sammelboxen aufzustellen. Die Unterlagen dazu sind über die katholische Männerbewegung erhältlich.

Unterstützung für zwei Sozialprojekte

Mit dem Erlös sollen zwei konkrete Projekte unterstützt werden. Das Projekt „Safe Houses“ mietet sichere Unterkünfte an, um verfolgten Christen in Pakistan eine bewachte, geheime und sichere Bleibe zu bieten, damit sie vor Attentätern und Lynchjustiz geschützt sind.

Außerdem wird mit dem Geld „Armen-Priester“ Martin Römer aus Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen an der Thaya) unterstützt. Er kaufte in Mexiko unter anderem ein Haus und adaptierte es für mittellose, behinderte und kranke Menschen.

Die Münzsammelaktion der Katholischen Männerbewegung ist übrigens nicht ganz neu. Vor 20 Jahren wurden bei einer ähnlichen Aktion etwa 65.000 Schilling gesammelt. Das entspricht heute etwa 4.700 Euro.

