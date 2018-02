Mario Schlembach ist neuer Writer in Residence

Der Jungautor Mario Schlembach aus Sommerein (Bezirk Bruck an der Leitha) konnte die Jury mit seinem Text überzeugen: Er ist der diesjährige Kandidat der ORF III-Nachwuchsinitiative „Writer in Residence“.

Auf den 33-Jährigen wartet nun eine vierwöchige Schreibwerkstatt in Bad Aussee (Steiermark). „Mich einen Monat nur meinem literarischen Schaffen widmen zu können, ist großartig“, sagt Mario Schlembach. Bei der Bewerbung für den „Writer in Residence“ hatte der Nachwuchsautor einen Auszug aus seinem geplanten Buch „EVOË“ vorgelegt - und überzeugt.

ORF/Vilma Pflaum

Einen ganzen Monat lang wird sich Schlembach nun in das Hotel „Die Wasnerin“ im Ausseerland zurückziehen und an seinem Text feilen. Professionelle Unterstützung erhält er dabei von Bestsellerautorin Ela Angerer, die ihm als Mentorin zur Seite steht. Medial begleitet wird der gesamte Kreativprozess von einem Team des ORF III: Das Kulturmagazin „Kultur Heute“ berichtet wöchentlich über den „Writer in Residence“. Das Resultat der Schreibklausur wird am 22. April bei einer öffentlichen Lesung beim „Literasee Wortfestival“ im Salzkammergut präsentiert.

Früher Totengräber, jetzt Autor

ORF III Kultur und Information startet bereits zum vierten Mal die Nachwuchsinitiative „Writer in Residence“. Kreativen Schreibtalenten wie Mario Schlembach wird damit eine Karrierechance geboten. Im Fall des Niederösterreichers fiel heuer die Wahl auf jemanden, der schon im Alter von 33 Jahren auf eine abwechslungsreiche Berufserfahrung zurückblickt: Als Bauernsohn in Sommerein geboren, arbeitete er später unter anderem als Totengräber, Briefträger und Lokalreporter. Schlembach studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie Philosophie und Vergleichende Literaturwissenschaft.

