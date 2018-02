Nach Landbauer-Rücktritt neuer Stadtrat gewählt

Drei Wochen nach dem Rückzug von Udo Landbauer (FPÖ) aus der Politik wegen der NS-Liederbuchaffäre gibt es in Wr. Neustadt nun einen neuen Stadtrat. Philipp Gerstenmayer (FPÖ) wurde am Montag zu Landbauers Nachfolger gewählt.

FPÖ Wr. Neustadt

Gerstenmayer übernimmt als Nachfolger Landbauers dessen Agenden Jugend, Sicherheit, Markt und Sport, teilte das Rathaus Wiener Neustadt am Dienstag in einer Ausendung mit. Als neuer Mandatar der FPÖ-Fraktion wurde Michael Marik angelobt. Für ihn bedeutet dies eine Rückkehr in den Gemeinderat. Er war bereits Vorsitzender des Kontrollausschusses der Stadt Wiener Neustadt.

Landbauer war im Wahlkampf vor der Niederösterreichischen Landtagswahl wegen eines NS-verherrlichenden Liederbuchs der Burschenschaft Germania, deren stellvertretender Vorsitzender er war, in Bedrängnis geraten. Wenige Tage nach der Landtagswahl legte er alle seine politischen Funktionen zurück und begründete das mit der „Medienhatz“ - mehr dazu in Landbauer legt alle politischen Ämter zurück (noe.ORF.at; 1.2.2018). In die Landesregierung wird statt Landbauer der bisherige FPÖ-Klubobmann Gottfried Waldhäusl einziehen.

