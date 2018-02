Niederösterreicher startet bei Schneepflug-WM

Ab Mittwoch findet in Danzig (Polen) die Weltmeisterschaft im Schneepflugfahren statt. Aus Österreich qualifizierten sich drei Teilnehmer, darunter Gerhard Vock von der Straßenmeisterei Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach).

Der Niederösterreicher konnte sich im vergangenen Oktober bei der Qualifikation auf dem Red Bull Ring im steirischen Spielberg unter 33 Anwärtern ein Ticket für die WM sichern - mehr dazu in St. Pöltner will Schneepflug-Weltmeister werden (noe.ORF.at; 10.10.2017). Ebenfalls mit dabei in Polen sind der aus Knittelfeld stammende Asfinag-Mitarbeiter Siegfried Sattler und Betram Unger vom Straßendienst Burgenland.

Die WM im Schneepflug-Geschicklichkeitsfahren findet zum dritten Mal im Rahmen des „Internationalen Winterdienstkongresses“ statt und geht heuer im polnischen Danzig (Gdansk) über die Bühne. Es handelt sich laut Asfinag-Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla um einen Geschicklichkeitswettbewerb auf Zeit.

„Da gibt es einen Parcours zu fahren, der ist auf Geschicklichkeit und natürlich auf Geschwindigkeit ausgelegt. Man muss verschiedene Hindernisse bewältigen und das in einer schnellen Zeit“, sagte Gerhard Vock gegenüber noe.ORF.at. Vock ist 44 Jahre alt und seit 16 Jahren im niederösterreichischen Landesdienst bei der Straßenmeisterei Wolkersdorf tätig.

22 Teilnehmer aus acht Nationen treten an

Das Fahrzeug, eine Sattelzugmaschine, bekommt er bei der Weltmeisterschaft gestellt, so Vock. „Es ist ein ganz eigenes Gerät eigentlich, es dient aber für den Winterdienst.“ Insgesamt stehen 22 Teilnehmer aus acht Nationen, darunter Kanada, Portugal, Deutschland und Ungarn, am Start.

Wirklich üben konnte Vock nicht, „hier gibt es keine eigenen Trainingsstrecken“. Er versuchte jedoch im Vorfeld den Parcours nachzustellen und zu fahren, „damit man ungefähr eine Ahnung hat, wie es in Polen abläuft“, so Vock. Am Mittwoch findet ein Zeittraining statt, am Donnerstag ist dann das große Finale.

