Meiller verlegt Produktion nach Oed

Das Unternehmen Meiller in Waidhofen an der Ybbs verlegt seine Zentrale nach Oed (Bezirk Amstetten). Begründet wird die Verlegung von der Unternehmensleitung damit, dass man mehr Platz brauche. Die Mitarbeiter werden übernommen.

Der neue Standort wird 40 Kilometer von Waidhofen an der Ybbs in Oed-Öhling entstehen. Erzeugt werden hier - wie an den bisherigen zwei Standorten - Aufbauten und Kippsysteme für Lastwagen. „Wir werden die beiden jetzigen Werke in Asten in Oberösterreich und in Waidhofen an der Ybbs direkt bei der Autobahnauffahrt Oed an der Westautobahn (A1) konzentrieren“, sagte Prokurist Gerhard Schnittler gegenüber noe.ORF.at.

Alle Mitarbeiter übersiedeln nach Oed

Alle 120 Mitarbeiter machen den Standortwechsel von Waidhofen an der Ybbs nach Oed mit, versichert er. Man habe bewusst den neuen Standort ausgesucht, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Niederösterreich und Oberösterreich etwa den gleichen Anfahrtsweg haben. Man sei froh, dass es mit der Belegschaft zu einer Verständigung gekommen ist. Neue Mitarbeiter zu suchen wäre eine sehr große Herausforderung gewesen, so Schnittler.

In den letzten Jahren habe man den Umsatz verdreifachen können, die Auftragslage sei gut, man brauche nun mehr Platz für die Produktion. In das neue Werk werden 22 Millionen Euro investiert. Baubeginn wird im Juli sein, mit der Fertigstellung rechnet Schnittler Ende 2019. Das Unternehmen gehört zum Familienbetrieb Meiller, der seinen Stammsitz in München hat.

