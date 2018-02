Timm neuer Anstaltsleiter in Krems-Stein

Mit einem feierlichen Festakt wurde am Donnerstag Christian Timm in sein Amt zum neuen Justizanstaltsleiter eingeführt. Für den 54-Jährigen bedeutet das eine Rückkehr. Er war bereits von 2007 bis 2013 in dieser Funktion tätig.

Der 54-Jährige trat seinen Dienst bereits am 1. September an und folgte Generalmajor Bruno Sladek nach, der die Leitung vier Jahre innehatte und in Pension ging.

Timm begann seine Laufbahn im Strafvollzug als Justizwachbeamter, stieg bis zum Offizier auf und absolvierte neben seinem Dienst das Studium der Rechtswissenschaften. Er leitete bereits die Justizanstalten Wien-Simmering (1. März 2002 bis Jahresende 2007) und auch Stein (1. Jänner 2008 bis 28. Februar 2013), zudem war er stellvertretender Leiter der Vollzugsdirektion. Zuletzt war Timm in der Generaldirektion für den Strafvollzug und mit dem Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen im Justizministerium mit den Reformmaßnahmen im Strafvollzug betraut.

ORF

Moser erteilt Einsparungen bei Justiz Absage

Justizminister Josef Moser (ÖVP) erteilte in seiner Festrede jeglichen Sparmaßnahmen in der Justiz eine Absage. Nach einem zuletzt starken Anstieg der Übergriffe auf Justizwachebeamte sollen Schutzausrüstung und Bewaffnung demnach künftig verbessert werden.

Die Justizanstalt Stein ist eine allgemeine Strafvollzugsanstalt, die aus einer Hauptanstalt und drei externen Vollzugseinrichtungen, Außenstellen Mautern und Oberfucha sowie Abteilung Gelockerter Vollzug Krems a.d. Donau, besteht. Die Gesamt-Belagsfähigkeit beträgt 787 Haftplätze.