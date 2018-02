Grüne gegen Pläne für Zitronensäure-Fabrik

Ein Schweizer Hersteller für Zitronensäure prüft derzeit einen möglichen Standort nahe Pöchlarn (Bezirk Melk). Die Grünen befürchten dadurch die Zerstörung des Landschaftsbildes, sowie eine mögliche Lärm- und Geruchsbelästigung.

Das Grundstück gehört zu den Gemeinden Leiben und Zelking-Matzleinsdorf (Bezirk Melk). Bis zu 60 Arbeitsplätze könnten in der neuen Produktionsstätte am südlichen Donauufer laut der Firma Jungbunzlauer geschaffen werden.

Eine Fabrik in diesem Ausmaß zerstöre das Landschaftsbild, kritisierte Helga Krismer, Klubobfrau der Grünen, bei einem Pressetermin am Donnerstag. Zudem würde diese den Menschen am anderen Donauufer die Sicht verbauen. Laut Krismer sei es bezeichnend, „dass man eine große Industrieanlage in ein sehr sensibles Landschaftsbild hineingeben möchte, und dabei lebt hier gerade dieses Stück der Donau vom Tourismus.“ Weil laut Krismer auch mögliche Auswirkungen durch Lärm oder Geruchsbelastung nicht abschätzbar seien, fordern die Grünen von der Landesregierung, das Projekt zu verhindern.

Firma noch in „Evaluierungsphase“

Bei der Firma Jungbunzlauer heißt es heute, man befinde sich zwar noch in der Evaluierungsphase, habe aber durchaus Interesse an dem Standort im Bezirk Melk. Laut Informationsstand der Grünen seien die Pläne für die Errichtung der Fabrik schon weiter fortgeschritten. „Das Werk ist in Planung und sollte 2019 hier in die Realisierungsphase gehen. Also viel Zeit hat die Region nicht mehr“, sagte Krismer. Sie apelliert an die Landesregierung, die Umsetzung dieser Pläne zu verhindern. Möglich wäre das, so die Grünen, indem ein von der EVN benötigtes Grundstück nicht verkauft würde. Die Energieunternehmen ist in Mehrheitsbesitz des Landes Niederösterreich.

Weber/Grüne NÖ

Gegen die Pläne für das Werk habe sich zudem eine Bürgerinitiative formiert, mehr als 1.000 Unterschriften wurden laut Krismer bereits gesammelt.

Die Firma Jungbunzlauer, die bereits einen Standort bei Laa an der Thaya im Bezirk Mistelbach betreibt, gehört zu den weltweit führenden Unternehmen von biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen, wie Zitronensäure. Diese kommt wiederum großteils in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zum Einsatz, ist aber auch Inhaltsstoff vieler Reinigungsmittel.