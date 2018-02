Versuchter Mord mit Küchenmesser

In Marchegg (Bezirk Gänserndorf) ist es zu einem Mordversuch gekommen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Ein Mann attackierte einen Bekannten mit einem Küchenmesser. Der mutmaßliche Täter stellte sich und ist in Haft.

Bereits am Donnerstagnachmittag in der Vorwoche bekam ein 26-jähriger Mann Besuch von einem ebensoalten Bekannten in seiner Wohnung in Marchegg. Es kam zu einem Streit. Laut Polizei dürften die beiden Männer, die sich schon seit der Schulzeit kennen, Drogen konsumiert haben. Auslöser des Streits dürfte gewesen sein, dass sich der Besucher nach Hause bringen lassen wollte und auch Geld für diese Fahrt gefordert hat, sagt Walter Schwarzenecker von der Landespolizeidirektion. Der Besucher nahm dann laut den ermittelnden Beamten jedenfalls ein Küchenmesser und verletzte den Wohnungsbesitzer damit im Halsbereich.

Beschuldigter stellte sich in Wien den Beamten

In der Folge raubte der Mann einen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete mit dem Auto des Verletzten. Eine Fahnung wurde sofort eingeleitet. Der Beschuldigte stellte sich schließlich bei einer Polizeiinspektion in Wien den Beamten. Das Fluchtfahrzeug wurde in der Nähe des Tatortes gefunden und sichergestellt.

Der mutmaßliche Täter ist in Untersuchungshaft und gestand die Anschuldigungen bis dato nicht. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt wegen versuchten Mordes. Die leichten Schnittwunden des 26-jährigen Wohnungsbesitzers mussten im Krankenhaus versorgt werden.