Caritas-Werkstätte bietet neuen Lebenssinn

In Gars am Kamp (Bezirk Horn) ist eine neue Caritas-Werkstätte eröffnet worden. Dort gehen künftig Menschen mit Behinderung geregelten Tätigkeiten nach. Sie werden so zurück ins gesellschaftliche Leben geführt.

30 Tagesbetreuungsplätze gibt es in der neuen Caritas-Werkstätte in Gars am Kamp. Ein ehemaliges Baucenter wurde adaptiert und umgebaut. Es gibt nun vier Abteilungen, in denen Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung einer Beschäftigung nachgehen.

Produkte werden im „Gschäftl“ verkauft

Es werden Produkte aus Ton, Kräutern, Früchten und Gemüse oder Geschenksartikel und –körbe für verschiedene Anlässe hergestellt. Zudem werden hauswirtschaftliche Tätigkeiten angeboten. Die Produkte werden im Verkaufsladen „Unser Gschäftl“ verkauft. So können die Menschen entweder bei der Herstellung oder im Verkauf arbeiten sowie die Kunden bedienen.

„Für uns ist es wichtig, dass Menschen mit intellektueller oder körperlicher Behinderung auch im ländlichen Raum zu sinnstiftender Arbeit motiviert werden und die entsprechenden Rahmenbedingungen dazu geschaffen werden“, sagte Soziallandesrätin Barbara Schwarz (ÖVP). Das Land Niederösterreich finanzierte die Werkstätte mit 200.000 Euro mit. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der neuen Werkstätte beschäftigt.

Links: