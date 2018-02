Teppichbetrug: Polizei sucht weitere Opfer

Die Polizei hat eine Betrugsmasche im großen Stil aufgedeckt. Drei Verdächtige sollen in mindestens 70 Fällen Teppiche gestohlen oder zu Wucherpreisen gereinigt haben. Die Ermittler suchen nun weitere Opfer.

Die Täter dürften seit Dezember 2015 österreichweit agiert haben. Beamte der Polizeiinspektion Melk brachten die Straftaten nun gemeinsam mit Kollegen aus Feldkirchen (Kärnten) mit drei Männern in Verbindung. Die Verdächtigen - zwei Franzosen im Alter von 26 bzw. 56 Jahren und ein 49-jähriger Österreicher - sollen zwei Geschäfte in Wien und Lienz betrieben haben.

Landespolizeidirektion Niederösterreich

Laut Polizei schalteten die Verdächtigen auch Anzeigen in Tageszeitungen. Für die Reinigungen sollen sie ihren Kunden Wucherpreise verrechnet haben. Laut Exekutive sei etwa das Zwanzigfache des eigentlichen Werts verlangt worden.

270 Teppiche sichergestellt

In etlichen Fällen sollen die Täter die Teppiche ihrer Opfer auch mitgenommen und anschließend weiterverkauft haben. In den beiden Geschäftsräumen stellten die Ermittler etwa 270 orientalische Teppiche sicher. Bisher sind der Exekutive bundesweit 70 Geschädigte bekannt. Die Schadenssumme wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

zurück von weiter

Einer der drei, der 49-jährige Österreicher, ist in Haft. Nach den übrigen beiden wird gefahndet. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurden die zwei Fotos der Gesuchten veröffentlicht. Weitere Opfer, mögliche Zeugen und Hinweisgeber zum Aufenthaltsort der Franzosen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Melk (Telefon: 059133-3130100) zu melden.

Sehr ähnliche Fälle bekannt

Vor einer nahezu identischen Betrugsmasche hatte die Polizei schon vor etwa eineinhalb Jahren gewarnt. Damals hatten Betroffene in der Landeshauptstadt und in den Bezirken St. Pölten, Melk, Tulln, Krems, Lilienfeld und Waidhofen an der Ybbs aufgrund von Teppichdieben und überhöhten Preisen für Teppichreinigungen Anzeigen erstattet. Laut Polizei hängen die beiden Fälle aber nicht zusammen.

Links: