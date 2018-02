SCS: Familie mit Kindern auf Diebestour

Ein Ehepaar soll gemeinsam mit seinen 12- und 16-jährigen Kindern in der SCS in Vösendorf (Bezirk Mödling) auf Diebestour gegangen sein. Sie wurden dabei ertappt, wie sie Kleidung im Wert von 1.400 Euro stehlen wollten.

Fünf Taschen, gefüllt mit 57 Kleidungsstücken im Wert von rund 1.400 Euro: Dieses Diebesgut stellten Polizeibeamte am Donnerstagabend sicher, als sie im Kofferraum des Autos der verdächtigen Familie nachsahen.

Den Hinweis hatten Mitarbeiter eines Modegeschäfts in der SCS gegeben. Sie hatten das Ehepaar zuvor gemeinsam mit der 16-jährigen Tochter und den zwölfjährigen Zwillingssöhnen beim Ladendiebstahl ertappt. Im besagten Modegeschäft sollen die Beschuldigten versucht haben, weitere 28 Kleidungsstücke zu stehlen.

LPD NÖ

Familienvater geständig

Auf der Polizeiinspektion zeigte sich der 40-jährige Familienvater, der in Serbien wohnhaft ist, teilweise geständig, Mutter und Tochter hingegen machten keine Angaben. Die Eltern wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht. Die 16-jährige Tochter wurde angezeigt und kam gemeinsam mit ihren Brüdern in eine Betreuungseinrichtung. Verwandte holten die Jugendlichen in weiterer Folge von dort ab.