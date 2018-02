Langstreckenläuferin Wenth beendet Karriere

Langstreckenläuferin Jennifer Wenth aus Kaumberg (Bezirk Lilienfeld) hat ihre Leistungssportkarriere beendet. Nach fast zwei Jahren mit mehreren Verletzungen hängt die 26-jährige Sportlerin ihre Laufschuhe an den Nagel.

Das gab der Leichtathletikverband am Montagabend in einer Aussendung bekannt. „Diese Entscheidung zu treffen war definitiv nicht einfach für mich, aber ich musste einfach einsehen, dass der tolerierbare Trainingsumfang nicht mehr meinen Ansprüchen und Vorstellungen entspricht und ich so keine Topleistungen mehr erbringen kann“, so die 26-Jährige.

APA/Helmut Fohringer

„Ich blicke mit Freude auf meine Karriere zurück und bin stolz darauf, was ich geleistet habe, vor allem auf die Qualifikation für das WM-Finale, die Olympiaqualifikation und den neunten Platz bei der Hallen-EM“, sagte Wenth. Sie gewann in ihrer Karriere 47 Meistertitel und rangierte 2015 auf Platz fünf in der europäischen Jahresbestenliste über 5.000 m.