Heizungsausfall: EVN zahlt Hotelzimmer

In den Abendstunden ist am Mittwoch erneut die Gasversorgung für Hunderte EVN-Kunden in Böheimkirchen und Schildberg ausgefallen. Der Energieversorger bietet nun an, betroffenen Kunden Hotelrechnungen zu bezahlen.

Der erneute Ausfall in Böheimkirchen und Schildberg (Bezirk St. Pölten) erfolgte ausgerechnet in der wohl kältesten Nacht seit Jahren. Den Druckabfall im Gasnetz stellte die EVN gegen 20.00 Uhr fest. Der Schaden in einer unterirdischen Zuleitung von der überregionalen Hochdruckgasleitung in das Ortsnetz war zum ersten Mal am Mittwochvormittag aufgetreten.

Stundenlang hatten Techniker des Energieversorgers tagsüber an einer Lösung des Problems gearbeitet. Bis zum Nachmittag war allerdings nicht klar gewesen, wo genau der Fehler lag. Schließlich wurde der Defekt auf ein schadhaftes Absperrventil in der unterirdischen Zuleitung zurückgeführt. EVN-Mitarbeiter reparierten die Gasrohre provisorisch, um den notwendigen Austausch von Teilen zu einem günstigeren Zeitpunkt durchführen zu können. Gegen 17.00 Uhr wurde die Gasversorgung nach und nach wiederhergestellt.

EVN bietet Kunden kostenlose Übernachtung an

Doch die provisorische Lösung hielt offensichtlich nicht. Etwa 400 Haushalte in Böheimkirchen und Schildberg waren daher laut Angaben eines EVN-Sprechers zum zweiten Mal an einem Tag von derselben Störung betroffen. Die Arbeiten dürften bis nach Mitternacht andauern.

Seitens des Unternehmens entschuldigt man sich nun bei den betroffenen Kunden und bietet eine Zwischenlösung an. Jeder, der wegen des Ausfalls heute in einem Hotel übernachten wolle, könne das kostenlos tun. Die Hotelrechnung könne man anschließend unkompliziert an die EVN schicken, hieß es am späten Mittwochabend.