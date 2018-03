Steyler Missionare eröffnen Seminarhotel

„Verschiedene Kulturen können gut miteinander harmonieren, wenn sie respektvoll miteinander umgehen“, so der Grundsatz des neuen Seminarhotels GABRIUM in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling), das am Donnerstag eröffnet wird.

„Jedes Stockwerk ist einem anderen Kontinent gewidmet“, erklärt Geschäftsführerin Maria Homm die Idee hinter der Inneneinrichtung des Seminar- und Hochzeithotels. „Das Konzept knüpft an die Werte des Ordens der Steyler Missionare an, der in mehr als 80 Ländern der Erde aktiv ist. Wenn Menschen verschiedener Kulturen miteinander respektvoll umgehen, können sie gut zusammenwirken.“

Wichtig war das Konzept der Nachhaltigkeit

Neben der Internationalität greift das Konzept auch die Nachhaltigkeit auf, die dem Orden wichtig ist. „Bewahrung der Schöpfung sagen die Ordensmänner dazu. Mit so manchen Upcycling-Möbeln setzen wir ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft“, so Homm.

Außerdem wurden Produkte aus nachhaltiger Produktion verwendet. Leere PET-Flaschen wurden in traditioneller südamerikanischer Weise zu Lampen verflochten, nun sind sie in den südamerikanischen Zimmer im zweiten Stock. Soziale Gerechtigkeit drücke sich unter anderem auch darin aus, dass sich das Hotel an einem Wiedereinstiegsmodell für Langzeitarbeitslose beteiligte, sagt die Geschäftsführerin.

Steyler Missionare seit 1889 in Maria Enzersdorf

Als der Orden der Steyler Missionare 1875 gegründet wurde, hieß Mission, in andere Kontinente aufzubrechen, erklärt Provinzial Stephan Dähler. Heute heißt Mission, miteinander unterwegs zu sein. „In diesem Sinne öffnen wir das Missionshaus St. Gabriel, das als geschlossenes Ausbildungshaus gegründet wurde, für Menschen aus Nah und Fern. Das Haus soll ein Ort der Begegnung werden und ein Segen für die Umgebung.“

Das Missionshaus St. Gabriel wurde nach St. Michael in Steyl als zweite Niederlassung der Steyler Missionare 1889 in Maria Enzersdorf gegründet. Es sollte das zentrale Ausbildungshaus der damals 14 Jahre alten Missionsgesellschaft werden.

