Tempo 80 und Section Control auf A4

Die Ostautobahn (A4) ist wegen der vielen Pendler und des hohen Transitverkehrsaufkommens stark frequentiert. Für den dreispurigen Ausbau starten ab Montagnacht bei Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) umfangreiche Vorarbeiten.

Die A4 wird zwischen Fischamend und Neusiedl (Burgenland) teilweise generalsaniert und dreispurig ausgebaut. Dafür werden jetzt die Vorarbeiten fortgesetzt. Für den Umbau der Anschlussstelle Fischamend wird in der Nacht von Montag auf Dienstag eine neue Spurführung nach Wien eingerichtet. Der Verkehr Richtung Wien wird in vier Nächten, jeweils von 22.00 bis 5.00 Uhr, einspurig geführt.

Noch heuer startet dreispuriger A4-Ausbau

Ab Donnerstag bis Ende Juni werden die Fahrspuren - zuerst in eine und dann in beide Richtungen - verschwenkt. Es gilt jeweils Tempo 80. Zur Kontrolle ist ab 19. März eine mobile Section Control-Anlage im Einsatz. Bis Mitte September wird die Anschlussstelle Fischamend auf den dreispurigen Ausbau der A4 vorbereitet. Es werden Beschleunigungs-und Verzögerungsspuren sowie Auf- und Abfahrten angepasst. Zudem werden auf der Hainburger Straße (B9) zwei Kreisverkehre errichtet. Laut ASFINAG soll der dreispurige Ausbau noch heuer in Angriff genommen werden.

APA / Helmut Fohringer

Ob auch noch in anderen Baustellenbereichen in Niederösterreich Section Control-Anlagen aufgestellt werden ist noch nicht geklärt. Die Baustellensaison startet Ende März/Anfang April. Und erst dann will die ASFINAG eine Entscheidung treffen, ob und in welchen Autobahnabschnitten, eine Section Control-Anlage das erlaubte Höchsttempo überwachen soll.

