2.000 Haushalte im Wiener Umland ohne Strom

In mehreren Gemeinden im Wiener Umland ist es in der Nacht auf Samstag sowie Samstag in der Früh zu stundenlangen Stromausfällen gekommen. Etwa 2.000 Haushalte waren davon betroffen.

In Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) fiel in der Nacht auf Samstag vorübergehend der Strom aus. Schuld war laut dem Stromversorger Wiener Netze ein defektes Kabel. Seit kurz nach 7.00 Uhr ist der Schaden wieder behoben.

Auch in Maria Lanzendorf (Bezirk Bruck an der Leitha) und in Unterlaa im 10. Wiener Gemeindebezirk gab es in der Früh zwei Stunden lang keinen Strom. Dort waren etwa 800 Haushalte betroffen. Es musste eine defekte Kabelstrecke erneuert werden.

Alle Defekte wieder behoben

Ebenfalls ohne Strom waren seit kurz vor 9.00 Uhr die Orte Himberg, Moosbrunn und Velm (alle Bezirk Bruck an der Leitha). Laut Wiener Netze wurde eine Stromleitung bei Baumschnittarbeiten versehentlich gekappt. In diesen Ortschaften waren etwa 900 Haushalte vorübergehend ohne Strom.

Am späten Vormittag teilten die Wiener Netze mit, dass sämtliche Schäden mittlerweile repariert und die Stromversorgung in den betroffenen Ortschaften wieder hergestellt sei.