21-Jähriger nach Brandstiftung festgenommen

Nach einer Brandstiftung am Dienstagnachmittag in einem Reihenhaus in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) ist ein 21-Jähriger in Haft. Er soll laut Polizei im Kleiderkasten eines Schlafzimmers Feuer gelegt haben.

Das Haus wurde bei dem Brand erheblich beschädigt. Bei den Löscharbeiten standen 32 Helfer der FF Kaltenleutgeben und Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) im Einsatz. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der 21-jährige Bewohner den Brand gelegt haben dürfte. Sein Aufenthaltsort war vorerst unbekannt.

Die Fahndung nach dem bulgarischen Staatsbürger wurde laut Landespolizeidirektion von einem Hubschrauber des Innenministeriums und drei Diensthundestreifen aus Wiener Neustadt unterstützt. Der 21-Jährige wurde noch in den Nachmittagsstunden aus der Luft in einem Waldgebiet gesichtet und in der Folge festgenommen. Er war bei seiner Einvernahme zu der Brandstiftung geständig, berichtete die Polizei. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt Wiener Neustadt an.