Die Neuen im ÖVP-Regierungsteam im Porträt

Christiane Teschl und Martin Eichtinger sind die neuen Mitglieder im ÖVP-Regierungsteam. Das wurde am Freitag bekannt gegeben. noe.ORF.at stellt die neuen Mitlieder vor.

Christiane Teschl wurde 1973 in Graz geboren, besuchte dort auch Volksschule und Gymnasium bis es sie 1988 nach Niederösterreich „verschlug“. In Krems absolvierte sie die HTL für Restaurierung und Ortsbildpflege. Nach der Matura zog sie nach Wien, um dort Publizistik, Theaterwissenschaften und Kunstgeschichte zu studieren.

Seit 1998 arbeitete sie für den Aktuellen Dienst des ORF Niederösterreich, wo sie 2010 zur Chefredakteurin bestellt wurde. 2015 wechselte sie ins Projektteam des ORF-Frühfernsehen „Guten Morgen Österreich“. Künftig wird sie als Landesrätin für Familien, Soziales, Jugend und Bildung zuständig sein. Sie wird allerdings kein ÖVP-Parteimitglied, wurde bei der Vorstellung am Freitag betont.

Diplomat wird Landesrat für Wohnen und Europa

Mit Martin Eichtinger wechselt dagegen ein Jurist und Spitzendiplomat in die Landesregierung. Er war bisher als Österreichs Botschafter in Großbritannien im Einsatz. Geboren 1961 in Graz, studierte Eichtinger in der steirischen Landeshauptstadt Jus und postgradual am Bologna Center der Johns Hopkins University.

Er startete seine diplomatische Karriere 1986 als Referent in der Politischen Sektion des Außenministeriums. Später war Eichtinger jahrelang persönlicher Sekretär des Vizekanzlers und Außenministers Alois Mock (ÖVP) und Botschaftssekretär in Liechtenstein.

Nach weiteren Stationen in der US-Hauptstadt Washington sowie als Kabinettschef und Generalsekretär unter Wirtschaftsminister Martin Bartenstein (ÖVP) wurde Eichtinger 2007 Österreichs Botschafter in Rumänien und Moldau. 2010 wurde er Leiter der Kulturpolitischen Sektion im Außenministerium. 2015 trat der Jurist schließlich seine bisherige Stelle als Chef in der Londoner Botschaft an. Neben Englisch spricht Eichtinger auch Französisch, Rumänisch, Italienisch, Spanisch und Russisch. In der künftigen Landesregierung wird er für die ÖVP für Wohnen, Arbeitsmarkt, Europa und Regionalpolitik zuständig sein.

