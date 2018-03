13.000 Haushalte nach Trafobrand ohne Strom

Wegen eines Brandes in einem Umspannwerk in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) ist in der Nacht auf Freitag in 13.000 Haushalten der Strom ausgefallen. Nach zwei Stunden waren die meisten Probleme behoben, nur bei der Firma Semperit nicht.

Der Vorfall ereignete sich laut Stefan Zach, Sprecher des Energieversorgers EVN, gegen Mitternacht. In einem Umspannwerk des Unternehmens in Ternitz kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Kurzschluss, der wiederum einen Brand auslöste. Mehrere Feuerwehren, darunter die Betriebsfeuerwehr der Firma Schoeller Bleckmann, löschten das Feuer in Zusammenarbeit mit EVN-Technikern.

Gerhard Zwinz

Wegen des Brandes dürften am Freitag jedenfalls zahlreiche Radiowecker nicht geläutet haben. Laut Angaben von Zach kam es in der Nacht in 13.000 Haushalten in Neunkirchen, Ternitz, Wimpassing, Würflach und Grünbach (alle Bezirk Neunkirchen) zu Stromausfällen.

Probleme bei Semperit

Später schalteten die Techniker netzintern auf andere Leitungen um. Bis 2.00 Uhr Früh wurde dadurch die Stromversorgung für die Privathaushalte wiederhergestellt, hieß es am Freitagvormittag seitens des Energieversorgers.

Gerhard Zwinz

Länger dauerte der Stromausfall dagegen für die Firma Semperit in Wimpassing. Dort arbeiteten EVN-Mitarbeiter auch noch am Freitagvormittag an der Behebung des Defekts. Die Maschinen standen daher vorerst still. Gegen Mittag gab EVN-Sprecher Zach schließlich die vollständige Wiederherstellung der Stromversorgung bekannt.