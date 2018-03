Großhofen: Kleinste Gemeinde Niederösterreichs

Mit 97 Einwohnern ist Großhofen (Bezirk Gänserndorf) die kleinste Gemeinde des Landes. Zwar gibt es kaum Infrastruktur, doch Einkünfte aus der Windkraft und die Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden sorgen für ein positives Budget.

Wenn man sich an das Tempolimit von 50 km/h hält, braucht man exakt 18 Sekunden, um in Großhofen (Bezirk Gänserndorf) von einem Ortsende zum anderen zu fahren. In der kleinsten Gemeinde Niederösterreichs gibt es kein Wirtshaus, keine Tankstelle und kein einziges Geschäft. Ebenso vergeblich sucht man Schulen oder Kindergärten.

„Manchmal gibt es Parteienverkehr“

Allerdings hat Großhofen ein Gemeindeamt, das eine Stunde pro Woche geöffnet hat. Jeden Mittwochabend kommt Harald Schöner, der eigentlich Amtsleiter im benachbarten Markgrafneusiedl ist, um gemeinsam mit Bürgermeister Georg Weichand (ÖVP) die Post zu erledigen und Rechnungen zu bezahlen. „Manchmal gibt es auch Parteienverkehr“, sagt Schöner, „das sind Anfragen wegen Bauplätzen oder jemand kommt, um gelbe Müllsäcke zu holen.“

ORF

Die meisten Gemeindeaufgaben erledigt Großhofen in enger Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden im Marchfeld. Die Kinder fahren mit dem Bus in den Kindergarten nach Glinzendorf, zur Volksschule nach Markgrafneusiedl (beide Bezirk Gänserndorf) und in die Mittelschule nach Leopoldsdorf (Bezirk Bruck an der Leitha).

Windräder sorgen gut ausgeglichenes Budget

1938 wurde Großhofen in Wien eingemeindet. 1954 kam der Ort wieder nach Niederösterreich zurück. Die finanzielle Besserstellung der sogenannten Randgemeinden ermöglichte damals die Selbstständigkeit. Mittlerweile sorgt der im Marchfeld wehende Wind für ein ausgeglichenes Gemeindebudget, erklärt Bürgermeister Weichand gegenüber noe.ORF.at: „2012 haben wir Windräder gebaut, die uns jedes Jahr ein Körberlgeld in die Gemeindekassa bringen.“

ORF

Dank sparsamer Verwaltung und Windkrafteinnahmen konnte sich die kleine Gemeinde zuletzt den Neubau der Feuerwehrgarage leisten. Die Feuerwehr Großhofen hat 16 aktive Mitglieder, die neben den üblichen Feuerwehreinsätzen auch die beiden größten Feste in Großhofen organisieren - den Feuerwehrheurigen im Mai und den Großhofner Kirtag im September.

Bei Wahlen stets Rekordbeteiligung

Österreichweites Aufsehen erregt Großhofen regelmäßig bei Wahlen. Das Wahllokal schließt bereits am späten Vormittag, die wenigen Stimmen sind ein paar Minuten später ausgezählt. „Bei fast allen Wahlen haben wir die höchste Wahlbeteiligung Österreichs, immer mehr als 90 Prozent“, so der Bürgermeister. Die Wahlurne von Großhofen soll deshalb in Zukunft als Ausstellungsobjekt im Haus der Geschichte in Wien zu sehen sein.

ORF

Großhofen wird voraussichtlich noch im Laufe des heurigen Jahres die 100-Einwohnergrenze überschreiten. Momentan gibt es sechs Bauplätze, auf denen demnächst gebaut wird. Dann dürfte es in Niederösterreich keine Gemeinde mehr geben, die weniger als 100 Einwohner hat.

Fabian Fessler, noe.ORF.at