Briefträgerin ließ jahrelang Briefe verschwinden

Seit acht Jahren soll eine Briefträgerin in Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten) Briefe nicht ordnungsgemäß zugestellt haben. Die Post AG, die davon erst vor zwei Wochen erfahren haben will, bestätigt den Vorfall. Die Frau wurde gekündigt.

Wie viele Briefe in Ober-Grafendorf seit 2009 niemals bei den Empfängern ankamen, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Das müsse noch eruiert werden, heißt es von Seiten der Post AG. Die beschuldigte Mitarbeiterin soll meist ähnlich vorgegangen sein. Bis 13.00 Uhr soll sie die Post ordnungsgemäß zugestellt haben, danach alle übrig gebliebenen Sendung in einem Stadel, der ihr gehört, deponiert haben. Bei den aufgefundenen Sendungen soll es sich vor allem um Werbeprospekte handeln, heißt es. Allerdings: Ein Großteil der Post sei nach all den Jahren in schlechtem Zustand.

Post spricht von „bedauerlichem Einzelfall“

Laut Post wisse man von dem Fall seit etwa zwei Wochen. In einem schriftlichen Statement, das noe.ORF.at vorliegt, ist von einem „bedauerlichen Einzelfall bei der Zustellung von Postsendungen“ in Ober-Grafendorf die Rede. „Wir arbeiten aktuell die Angelegenheit intern genauestens auf. Wir ersuchen um Verständnis, dass wir keine weiteren Auskünfte zu diesem Fall erteilen können“, heißt es. Die Frau wurde mittlerweile gekündigt.

Betroffen war in den vergangenen Jahren auch die Gemeinde selbst. Laut Bürgermeister Rainer Handlfinger (SPÖ) hätten sich Anrainer bei der Gemeinde beschwert, weil sie Bürgermeistermitteilungen, die regelmäßig an alle Haushalte geschickt werden, nicht erhalten hätten. Das habe man an die Post weitergeleitet, man sei damals aber nicht von einem strukturellen Problem ausgegangen, sondern habe geglaubt, dass es zu wenige Mitteilungen gegeben habe, so der Bürgermeister.

Bürgermeister vermutet strukturelle Probleme

Erst vor etwa einem Jahr gab es in Ober-Grafendorf einen ähnlichen Fall. Damals soll ein Briefträger Behördenbriefe nicht zugestellt haben. Die Post bestätigt gegenüber noe.ORF.at auch diesen Fall. Bürgermeister Handlfinger sieht die Schuld im aktuellen Fall deshalb nicht nur bei der Postlerin - vielmehr müsse man sich überlegen, wie das Zustellen mittlerweile funktioniere, sagt er. Seit 2010 gibt es in Ober-Grafendorf nämlich keine Post mehr, sondern nur einen Postpartner.

„Jetzt gibt es in St. Pölten die Zustellbasis. Das ist ein erhöhter Druck auf die Mitarbeiter der Post. Das heißt, man sollte sich schon Gedanken machen, ob das ein Einzelfall ist oder ob es da ein strukturelles Problem gibt in der Verteilung“, so Handlfinger. Bei der Post weist man diesen Vorwurf zurück. Allerdings: Die Zahl der Pakete werde immer mehr und bei neuen Mitarbeitern brauche es eine gewisse Zeit, bis sie sich eingearbeitet hätten, heißt es.

