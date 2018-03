Mann beim Reifenwechsel von Auto erdrückt

Ein 21-jähriger Mann ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Reparaturhalle in Stockerau (Bezirk Korneuburg) tödlich verunglückt, als er bei seinem Auto die Reifen wechseln wollte.

Der 21-jährige Kfz-Mechaniker dürfte versucht haben, die Reifen seines Autos zu wechseln. Dabei hatte er nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich sein Auto mit einem Wagenheber angehoben. Der Wagenheber dürfte plötzlich umgefallen sein, das Auto stürzte auf den Mann und begrub ihn unter sich, so die Polizei. Die Verletzungen, die er sich dabei zuzog, waren tödlich.

Der junge Mann wurde am Samstag um 3.30 Uhr von seinen Eltern gefunden. Nachdem sie ihn seit Freitag Mittag nicht mehr telefonisch erreichen konnten, hatten sie ihn per Mobiltelefon geortet und sich dann auf die Suche nach ihrem Sohn gemacht.