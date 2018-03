Nacht und Träume prägen Imago Dei

„Nacht und Träume“ lautet das Motto des diesjährigen Osterfestivals Imago Dei, das am Freitagabend im Klangraum Krems Minoritenkirche durch den Chor Ad Libitum unter der Leitung von Heinz Ferlesch eröffnet worden ist.

Passend zum Übertitel dieses Abends („Da pacem - Der Traum vom Leben“) reichte das sakrale Repertoire vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Die Friedensbitte „Da pacem, Domine“ stand als gregorianischer Choral am Beginn des musikalischen Programms und in der Vertonung von Arvo Pärt für vierstimmigen gemischten Chor am Ende. Geistliches von Heinrich Schütz über Johannes Brahms („Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen?“) bis zu Clytus Gottwalds für achtstimmigen Chor transkribiertes Arrangement von Gustav Mahlers „Urlicht“ bildeten weitere Pfeiler.

Hinzu kam weniger Bekanntes wie „Silence, my soul“ (nach Rabindranath Tagore) von Francisco F. Feliciano, „O salutaris hostia“ (nach Thomas von Aquin) des lettischen Komponisten Eriks Esenvalds sowie ein Spiritual und die Uraufführung von Gernot Schedlbergers Arrangement von Reynaldo Hahns „A Chloris“.

Als literarische Beifügungen las Katharina Stemberger Gedichte von Christine Lavant, zwei Psalmen aus dem Alten Testament und Auszüge aus Büchern von Daniel Kehlmann, Thomas Mann und Antoine Leiris. Angesichts dieser Vielfalt im Sinne der Friedenssuche vergingen die 90 pausenlosen Minuten in stimmiger Atmosphäre.

Klangskulptur für Beatmungsgerät und Orgelpfeifen

Vor dem Konzert war im Kapitelsaal des ehemaligen Minoritenklosters eine Klangskulptur für Orgelpfeifen und Respirator eröffnet worden: „Ad lib.“ von Michele Spanghero ist bei freiem Eintritt bis 6. Mai zugänglich. Ein medizinisches Beatmungsgerät erzeugt einen Akkord aus dem „Deutschen Requiem“ von Brahms und symbolisiert damit die ethische Verantwortung für die Übertragung von Kontrolle an die Technologie.

Bis Ostermontag stehen im Klangraum Krems noch zehn weitere Veranstaltungen bevor, darunter das Kinderkonzert „Das bunte Kamel“ am 11. März, ein Vortrag des Philosophen Robert Pfaller, Livepainting und drei Uraufführungen. Außerdem zu hören sind unter anderem okzitanisches Liedgut, schottische Weisen, Stockhausens „Stimmung“ und das New Yorker Ensemble für Neue Musik.

