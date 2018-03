DHL errichtet Logistik-Drehkreuz in Fischamend

Der deutsche Logistikkonzern DHL zieht seine Frachtaktivitäten am Flughafen Schwechat zusammen. In Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) soll ab dem Sommer ein 12.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum gebaut werden.

Die bisherigen drei Standorte in und um Wien von DHL Global Forwarding und DHL Freight sollen nach der Inbetriebnahme der neuen Anlage aufgelassen werden. Die etwa 250 bestehenden Mitarbeiter - 150 bei Global Forwarding und 100 bei Freight - sollen dann nach Fischamend pendeln. In das Logistikzentrum mit 12.000 Quadratmetern Umschlagfläche sollen mehr als 10 Millionen Euro investiert werden, teilten DHL, Flughafen und Thomas Ram, der Bürgermeister der Stadtgemeinde Fischamend, am Montag bei einer Pressekonferenz anlässlich der Vertragsunterzeichnung mit.

Flughafen Wien

Ein Ausbau der Kapazitäten - und damit verbunden eine Anstellungswelle neuer Mitarbeiter - sei „nicht unmittelbar“ geplant, sagte DHL-Manager Christoph Wahl. Verdoppelt wird in der ersten Ausbaustufe die für die Pharmabranche wichtige Kühlkapazität.

Standort hat „Ausbaupotenzial“

Der neue Standort habe weiteres Ausbaupotenzial, hieß es. Ideal sei die Anbindung an Luft, Straße und Fluss. „Österreich ist aufgrund seiner geographischen Lage prädestiniert für so ein Drehkreuz. Österreich verfügt über ein hervorragendes Straßennetz. Auch die Verbindungen von und nach Osteuropa sind von ganz wesentlicher Bedeutung“, begründete Hermann Filz, CEO Eastern Europe bei DHL Global Forwarding die Entscheidung.

Innerhalb des Unternehmens DHL soll Wien vermehrt als Frachtdrehkreuz in die östlichen Nachbarländer dienen. Das Grundstück liegt zwischen Flughafen und Fischamend südlich von Autobahn und Bundesstraße. Zuvor hatten sich bereits cargo-partner und der Werkzeughersteller Makita auf den als Airport City vermarkteten Gewerbeflächen angesiedelt. Ram sprach bei der Vertragsunterzeichnung von „vielen Impulse für die gesamte Wirtschaft, für die Geschäftswelt“.

Flughafen Wien

„Tolles Signal“ für Airport-City

Der Wirtschaftsstandort Flughafen wächst damit weiter. Mehr als 230 Unternehmen siedelten sich hier bereits an. „Erfreulicherweise entwickelt sich unsere Airport-City hervorragend, und dass DHL, eines der größten Logistik-und Transportunternehmen der Welt, hier ihre neue Österreich- und Osteuropazentrale ansiedelt, ist natürlich ein tolles Signal“, betonte Flughafen-Vorstandsdirektor Günther Ofner. Aktuell interessiere sich ein halbes Dutzend „internationaler Player“ für den Standort, so Ofner. Er zeigte sich optimistisch, dass man im Laufe des heurigen Jahres noch weitere Abschlüsse schaffen werde.