Heuras: Mehr Tests vor Schulentscheidung

Mittelschule oder Gymnasium - nicht immer wird diese Entscheidung richtig getroffen, sagt Bildungsdirektor Johann Heuras. Er schlägt mehrere Tests und eine abschließende Beratung vor, um die Kinder besser einzustufen.

In der dritten oder vierten Klasse Volksschule sollen über einen Zeitraum von etwa einem halben Jahr immer wieder standardisierte Tests und Beobachtungen durchgeführt werden. Am Ende gäbe es ein Beratungsgespräch für die Eltern, bei denen Lehrer von Volksschule, Mittelschule und Gymnasium anwesend sind. Diese würden dann eine Bildungsempfehlung für das Kind aussprechen - soweit der Vorschlag von Niederösterreichs Bildungsdirektor Johann Heuras in einem Interview mit der Tageszeitung „Die Presse“.

Druck von Eltern und Lehrern nehmen

Denn viele Eltern würden alleine aufgrund der Noten entscheiden, diese seien aber nicht immer gleich aussagekräftig, erklärt Heuras gegenüber noe.ORF.at. Durch den langen Beobachtungszeitraum und das abschließende Gespräch sollen am Ende mehr Kinder in der für sie richtigen Schule sitzen. Das würde sowohl Druck von den Eltern, als auch von den Lehrerinnen und Lehrern nehmen und die überfüllten Gymnasien entlasten. Von einem einmaligen Test als „Aufnahmeprüfung“ für das Gymnasium hält Heuras nichts, da sich Kinder in diesem Alter in „einer starken Entwicklungsphase“ befinden.

Umsetzung müsste von Bund kommen

Zudem plädiert Heuras dafür, einen Wechsel zwischen Gymnasium und Neuer Mittelschule zu erleichtern. Das System müsse „durchlässiger“ werden, um eine mögliche Fehlentscheidung für das Kind leichter korrigieren zu können. Umsetzen müsste eine derartige Änderung die Bundesregierung. Heuras sei dahingehend optimistisch. Mit Bundesminister Heinz Faßmann (ÖVP) erkenne er jetzt „Bewegung in der Diskussion“.

Laut Bildungsministerium entsprechen diese Forderungen dem aktuellen Regierungsprogramm. Darin sei u.a. vorgesehen Schulen im Rahmen der Schulautonomie bei der Anmeldung und Aufnahme von Schülern mehr Entscheidungsmöglichkeiten einzuräumen und standardisierte Talente-Checks für Volksschüler am Ende der 3. Klasse Volksschule durchzuführen. Solche Tests würden bereits frühzeitig die Kompetenzen der Kinder aufzeigen.

